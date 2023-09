EEUU, la UE, India y A. Saudí anuncian alternativa a la Ruta de la Seda china

Estados Unidos, la Unión Europea (UE), la India, Arabia Saudita y otros países anunciaron este sábado un megaproyecto de ferrocarriles, puertos y conexiones energéticas que pretende ser una alternativa a la Ruta de la Seda de China.

"Hoy estoy orgulloso de anunciar que hemos terminado un acuerdo histórico para crear un Corredor Económico India-Medio Oriente-Europa", dijo el presidente de EE.UU., Joe Biden, en un evento en los márgenes del G20, junto a otros lideres que han impulsado el proyecto.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, consideró que el proyecto es "histórico", mientras que el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, lo calificó de "importante" y el primer ministro de la India, Narendra Modi, afirmó que "no tiene precedentes".

Cada uno de los líderes recibió el aplauso de los presentes, visiblemente contentos por hacer realidad un proyecto que llevaban negociando desde hace meses en secreto.

Este sábado el proyecto se hizo realidad con la firma el de un memorando de entendimiento para establecer el "Corredor Económico India-Medio Oriente-Europa" por parte de los países implicados: Estados Unidos, la India, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Alemania, Francia, Italia y la Unión Europea (UE).

