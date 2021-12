Hace 20 años, el ingreso de China en la OMC cambió para siempre la economía

La Organización Mundial del Comercio (OMC) celebró este viernes el vigésimo aniversario del ingreso de China en el organismo, un hecho que tuvo un profundo impacto en la economía mundial, al acelerar la globalización, e inesperadas consecuencias políticas que continúan a día de hoy.

Tras 15 años de arduas negociaciones China se convirtió en el miembro 143 de la OMC el 11 de diciembre de 2001, un hecho que "fue crucial en la historia del sistema del comercio multilateral", afirmó hoy la directora general de la organización, Ngozi Okonjo-Iweala, en el acto de conmemoración.

Su antecesor Pascal Lamy, quien en los años 90 protagonizó algunas de esas complejas negociaciones en calidad de comisario europeo de Comercio, agregó que "fue un momento definitorio, un paso enorme en el proceso de rápida globalización que ahora vivimos".

Happening now: High-Level Forum on the "20th Anniversary of China’s WTO Membership: Integration and Development". Opening remarks by WTO Director-General @NOIweala and Ambassador Li Chenggang, Permanent Representative of China to the WTO. Follow it online: https://t.co/3zLq7rwRAb pic.twitter.com/RcAcjQUria