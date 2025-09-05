China anuncia aranceles temporales de hasta un 62% a la carne de cerdo de la UE

El Ministerio de Comercio de China anunció este lunes que impondrá, desde el próximo miércoles, aranceles temporales de hasta un 62,4% a una serie de productos porcinos y derivados en el marco de una investigación 'antidumping' en represalia por las tasas comunitarias a los vehículos eléctricos.

En un comunicado divulgado en su página web, Comercio indica que la mencionada tasa se aplicará a las compañías que no colaboren en sus pesquisas; para las que sí, el arancel será de un 20%, excepto en las empresas tomadas como muestra, para las que irán desde el 15,6% de la española Litera Meat, al 32,7% de la holandesa Vion.

Entre las firmas del país ibérico afectadas por el mencionado 20% figuran nombres como El Pozo, Noel, Campofrío, Cárnicas Cinco Villas, Friselva o Sánchez Romero Carvajal.

El pasado 10 de junio, cerca de cumplirse un año de su apertura, Pekín amplió hasta el próximo 16 de diciembre la investigación, que busca atajar una supuesta competencia desleal por parte de empresas europeas que estaría "causando daños" al sector chino. A su término, Comercio anunciará qué aranceles impone de manera permanente.

Las pesquisas de la cartera china tienen como objetivo la carne de cerdo o la casquería procedentes de la UE -tanto refrigerados como congelados-, así como grasa de ese animal y derivados de ella o de vísceras, productos entre cuyos principales proveedores figura España.

Represalias comerciales

Ante los aranceles impuestos por Bruselas a la importación de vehículos eléctricos procedentes de China, el gigante asiático respondió abriendo investigaciones 'antidumping' contra los mencionados productos porcinos de la UE, así como contra el brandy o los lácteos.

Sin embargo, Pekín y Bruselas han protagonizado un relativo acercamiento en los últimos meses, en especial tras la escalada arancelaria desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Precisamente Estados Unidos había sido señalada el año pasado por los analistas del sector como posible beneficiada de los aranceles al cerdo europeo, junto a Brasil, Canadá o Argentina.

Un portavoz de Comercio aseguró hoy que China "ha demostrado prudencia y contención" en el uso de represalias comerciales contra la UE: "En 2025, China no ha iniciado nuevas investigaciones contra la UE. (...) La UE ha empezado seis".

"China se opone al abuso de represalias comerciales y sigue dispuesta a trabajar con la UE para resolver las fricciones comerciales a través del diálogo y las consultas, y proteger así de manera conjunta los intereses generales de la cooperación económica y comercial China-UE", agregó el vocero.