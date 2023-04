Diputados UDI y camioneros en picada contra posible aumento del impuesto a los combustibles

Luego de que la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, ratificara el compromiso del Ejecutivo con modificar los impuestos a los combustibles, diputados de la UDI y el gremio de los camioneros reaccionaron con molestia y llamaron a no aplicar la medida.

Actualmente, el petróleo que usan los transportistas paga un cuarto del impuesto específico que cancelan las bencinas, pese a que su efecto contaminante es mucho mayor. Además, los camioneros pueden optar a la devolución de parte de ese tributo.

"Hubo dos patas de la reforma (tributaria) que no fueron presentadas, porque la idea era ingresarlas después, que son los llamados los impuestos correctivos. Es decir, son impuestos que no tienen como objetivos recaudar, sino que cambiar la manera en que funcionan los mercados, que es el impuesto verde y la salud", comentó a Emol TV.

La secretaria de Estado enfatizó que "estuvimos durante los últimos meses trabajando junto al Ministerio de Hacienda, además de Transporte y Energía para preparar esa reforma (...) diría que está prácticamente lista, pero no me corresponde a mí anunciarla".

No obstante, luego la ministra Rojas -a través de una declaración enviada por el ministerio- especificó que "aunque la pregunta se refería al impuesto específico a los combustibles, mi respuesta apuntó a los impuestos correctivos en general, donde se incluyen los impuestos verdes".

"En ningún caso, como Ministerio del Medio Ambiente, hemos anunciado una modificación al impuesto a los combustibles, pues en cuestión de materias impositivas es el Ministerio de Hacienda el que realiza los anuncios", agrega.

UDI dice que es un "golpe de gracia" para la clase media

El diputado UDI Álvaro Carter, quien además busca que una ley rebaje el impuesto específico a los combustibles, dijo que "el Gobierno le va a propinar otro golpe a la clase media en un momento donde nuestro país vive una crisis económica con una alta inflación y precios que están disparados".

Según el parlamentario, "en vez de buscar hacer crecer la inversión, fortalecer la economía, el Gobierno opta por el camino fácil, vía impuestos y con esto condena a miles de familias de chilenas y chilenos a tener que usar un transporte público ya saturado".

El también gremialista Cristhian Moreira agregó que "si se quiere desincentivar el uso de los vehículos hay varias alternativas. Primero, mejorar el transporte público; segundo, que haya un incentivo real para que la gente pueda adquirir un vehículo eléctrico con la baja de impuestos de importación".

"No le vengamos 'a cargar la mata' a los chilenos con este impuesto disfrazado, que dice que es verde y a la larga perjudica a todos los chilenos, principalmente a la mediana y pequeña empresa", aseguró.

Comisión adelanta negativa

El también UDI Juan Antonio Coloma Álamos, integrante de la Comisión de Transportes de la Cámara Baja, adelantó que desde la instancia "haremos ver esto al Ministerio de Transportes y exigiremos que se paralice toda conversación respecto al alza de este impuesto".

"Y en el improbable caso de que el Gobiero insista en ésta, votaremos en contra", advirtió.

"Para nada comparto las declaraciones de la ministra", opinó en tanto el diputado Cristián Tapia, jefe de la bancada de independientes PPD: "Acá no está en discusión que tengamos que subir el impuesto específico, lo interesante podía ser bajarlo y subir otro tipo de impuestos a los más ricos o tener un royalty verdadero. Pero el día de hoy, si algún ministro habla de aumento de este impuesto, no va a tener el apoyo nuestro".

Camioneros advierten de inmediato alza de 20% en el precio de fletes

Aunque no hay detalle alguno de cómo variarían los impuestos a los combustibles, los camioneros aseguraron que una reforma "podría elevar en un 20% el costo del transporte terrestre en el país".

La Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre (CNTC) explicó que se trata de "un nuevo golpe a los transportistas, a la clase media y los sectores más vulnerables".

Sergio Pérez, presidente del gremio, aseguró que "cuesta entender lo que busca el Gobierno, porque si quiere disminuir la inflación y aliviar a las personas este no es el camino, sobre todo considerando que hay otras iniciativas que impulsa el Ejecutivo que podrían elevar aún más el costo de las empresas, particularmente pymes, ya que el proyecto de 40 horas, más la reforma tributaria y previsional, impactará también en el mercado laboral y el aumento de precios en diferentes áreas".

"El Gobierno está creando una tormenta perfecta, que para los transportistas se agrava por la competencia desleal que se está generando con la integración que están haciendo las empresas de cabotaje marítimo con los servicios de transporte terrestre", acusó.