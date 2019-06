"Es éticamente inmoral": Diputado comunista criticó a la DC por acuerdo en la reforma tributaria

El diputado comunista Daniel Nuñez, presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara Baja, criticó a la Democracia Cristiana por el protocolo de acuerdo firmado este domingo con el Gobierno de Sebastián Piñera para respaldar el componente de reintegración del sistema tributario.

A juicio del parlamentario, la decisión del presidente de la DC, Fuad Chahin, es "muy grave" e incluso "éticamente inmoral".

"Esto es muy grave, porque además la Democracia Cristiana fue parte de ese gobierno (de la ex-Nueva Mayoría), votaron y promovieron esa reforma en 2014 y que hoy se está desmantelando al comprometerse a votar a favor de la reintegración", cuestionó el parlamentario por el Distrito 5.

"Éticamente es algo inmoral, en mi opinión, aprobar una política pública que tiene como efecto rebajarle los impuestos a los dueños de las grandes empresas. Es absurdo que nos digan que bajarle los impuestos a los supermillonarios es una buena política pública", sentenció el diputado Núñez.

Con la sorpresiva llegada del Presidente Piñera se firmó finalmente el protocolo entre la Democracia Cristiana y La Moneda para respaldar la reintegración del sistema tributario, componente fundamental del proyecto de modernización tributaria que impulsa el Ejecutivo.

El acuerdo, negociado desde hace algunas semanas, es la formalización de los compromisos que permitieron al Gobierno lograr la aprobación de la idea de legislar en mayo, y que apuntan fundamentalmente a la compensación en a lo menos 400 millones de dólares el costo de reintegrar, recursos para las regiones, ampliar los beneficios para las pequeñas y medianas empresas y disminuir el costo de las contribuciones a adultos mayores.

Diputados DC se negaron a firmar el acuerdo

Sin embargo, los diputados que representan a la falange en la comisión de Hacienda, José Miguel Ortiz y Pablo Lorenzini, declinaron firmar el texto definitivo del acuerdo, mostrando diferencias respecto a la estrategia planteada desde la directiva de su partido.

"No hemos firmado y yo necesito acciones concretas, no letras chicas, y no en este caso hacer un ofrecimiento a las pymes, que no se merecen que se les use políticamente, ni a nuestros adultos mayores ni tampoco al tema de la regionalización", advirtió Ortíz.