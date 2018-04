Eyzaguirre: No hagamos una fiesta de disfraces para que quienes tienen más paguen menos

"Reforma Tributaria: Avances y desafíos", se denominó un foro que reunió el lunes, en la sede del Senado en Santiago, a parlamentarios, académicos y ex autoridades del Gobierno de la Nueva Mayoría.

Uno de los presentes fue el ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre, quien se mostró contrario ante la idea de reducir los impuestos a los sectores más acomodados de la población, concepto en el que coincidieron varios de los dirigentes.

Según se ha adelantado, la reforma tributaria que prepara el Gobierno de Sebastián Piñera contempla una reducción de la actual tasa para las empresas, de 27 a 25 por ciento.

"Si el Gobierno va a presentar algo, bienvenidos siempre los progresos, pero tengamos extremado cuidado de no abrir nuevamente rendijas o una fiesta de disfraces para que quienes tienen más puedan pagar menos", advirtió Eyzaguirre.

Coincidió el senador PPD Ricardo Lagos Weber: "Si el Gobierno estima que hay temas que perfeccionar nadie se va a oponer, pero no me confunda hacer algo mejor con rebajarles impuestos a los que ganan más en Chile; no me hable de simplificar si eso significa bajar la carga tributaria en Chile", advirtió.

Desde la DC, el senador Jorge Pizarro confirmó que la oposición no está disponible para aprobar una eventual rebaja de impuestos "a las grandes empresas".

Esto "no es un tema ideológico; es un tema de ser eficaz en la recaudación", señaló el ex timonel falangista.

En @Senado_Chile, jefe de Comité @SenadoresDC, @jpizarrosenador participa en Seminario Reforma Tributaria:Avances y Desafíos. Análisis de objetivos, alcances y efectos de la Reforma Tributaria impulsada en 2014, y los cambios anunciados por el actual gobierno. pic.twitter.com/myTdIUNDbn — @prensaJPizarro (@prensaJPizarro) 23 de abril de 2018

Montes valora "voluntad de los actores"

La convergencia en torno al tema tributario fue valorada por el presidente del Senado, Carlos Montes (PS), en el contexto de los intentos de rearticulación de la ex Nueva Mayoría.

"Por primera vez desde el año 1990 no tenemos coalición. Por lo tanto, el entendimiento es de la voluntad de los actores, y eso es lo que estamos tratando de reconstruir: de aquí a tener una nueva coalición, eso va a requerir más tiempo", comentó Montes.

Felipe Larraín en Estados Unidos

Las advertencias opositoras se dan justo cuando, en Nueva York, el ministro Felipe Larraín busca atraer nuevos inversionistas en el marco del "Chile Day".

El titular de Hacienda afirmó que, en Estados Unidos, las principales consultas de los agentes económicos internacionales son en torno al crecimiento y la clasificación de riesgo de país.

"El mayor interés que hemos visto acá es cómo vamos a recuperar el crecimiento de la economía chilena y la solidez fiscal, que se ha deteriorado en los últimos años", comentó.