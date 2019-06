Gobierno buscará apoyo en el PR para aprobar la reforma tributaria tras acuerdo con la DC

El Gobierno buscaría respaldo en el Partido Radical (PR) para conseguir los votos necesarios para que la reforma tributaria sea despachada, de la misma manera que lo hizo con la Democracia Cristiana (DC).

El domingo la la DC firmó un protocolo de acuerdo con La Moneda para aprobar dicha iniciativa y este apoyo ayudaría al Gobierno a contar con los 78 votos -72 de ellos de Chile Vamos- necesarios para que sea despachada en general y en particular en la Cámara de Diputados.

De la misma manera, el Gobierno iría en busca del respaldo en el PR, quienes se han mostrado abiertos al diálogo, según consignó El Mercurio.

"Nosotros siempre buscamos los acuerdos amplios, pero en la medida de que hay sectores que no quieran participar, no quieren ser parte de esos acuerdos, no están dispuestos a conversar, obviamente conversamos y seguimos dialogando con aquellos que tienen la voluntad y en este caso los diputados de la DC, como un grupo de parlamentarios también del Partido Radical", afirmó el ministro del Interior, Andrés Chadwick.



"Ellos han tenido voluntad de desarrollar un diálogo y, como dijo el Presidente, lo valoramos enormemente porque es el bien del país", agregó el actual vicepresidente de la República.

Si bien hay un grupo de parlamentarios del Partido Radical que estarían de acuerdo con aprobar la reforma tributaria, otros esperarían las indicaciones antes de respaldar la iniciativa.

"Un parlamentario nunca se debe negar a parlamentar con nadie. Si los intereses de los chilenos lo ameritan, se deben apoyar esas propuestas", dijo al matutino el diputado radical Fernando Meza.

La próxima semana se ingresarían las enmiendas, que serán reintegrar el sistema con compensaciones a la baja en recaudación por 400 millones de dólares y beneficios a las pymes.