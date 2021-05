Hacienda afirma que revisión de exenciones tributarias quedó "para una segunda etapa"

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, apuntó a que una discusión en profundidad sobre exenciones tributarias deberá esperar a una "segunda etapa" de la estrategia de recuperación económica del país, por cuanto la prioridad ahora son las medidas para que la población haga frente a la pandemia.

El responsable de la "billetera fiscal" recordó en El Diario de Cooperativa que desde su llegada al Gobierno -a fines de enero- "una de las cosas importantes era movilizar todos los recursos disponibles para los temas de ayudas sociales, y eso estamos haciendo hoy día".

"Viene después una segunda etapa, que es empezar a normalizar la política fiscal y también empezar a encontrar algo más de recursos, y en eso efectivamente podemos empezar a mirar exenciones y otros temas adicionales, pero yo creo que la urgencia en los meses de marzo, abril, mayo y junio ha sido preocuparnos de que lleguen los recursos fiscales que estén disponibles", explicó.

Cerda afirmó que "ya va a venir esa segunda etapa, y por supuesto, son cosas que están sobre la mesa y que podemos conversar".

"No es que yo diga que no vamos a tratar el tema de exenciones -insistió- lo que pasa es que tenemos que ir viendo cuáles son las urgencias, y a partir de eso nos vamos movilizando en los temas prioritarios".

Inicialmente, se preveía que esta materia fuera parte de las conversaciones por "mínimos comunes" entre el Ejecutivo y la oposición, con la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), anticipando que el Presidente Piñera demostró una apertura a abordarla justamente para financiar la renta básica que el sector presentará en detalle este miércoles, aunque ahora no está del todo claro si también se discutirá el aspecto tributario.

De momento, Cerda declinó referirse a la propuesta de la oposición, "porque como no la he recibido, por respeto a ellos tengo que esperar a que me la presenten".

LAS AYUDAS YA NO LLEGAN "POR GOTEO"

Aunque mantiene su apertura a lo que vaya a plantear el bloque opositor, el ministro de Hacienda hizo ver que estas conversaciones se dan en medio de un cambio radical a las ayudas económicas, pues "el año pasado por transferencias a las familias llegamos a cerca de 6 mil millones de dólares, dos puntos del PIB; en este primer semestre, estamos esperando llegar a prácticamente 11 mil millones de dólares en transferencias".

Ello significa que "estamos casi doblando todo lo que hicimos en transferencias el 2020 en estos primeros seis meses del año" debido a la "mejora en el Ingreso Familiar de Emergencia, que hoy día es prácticamente universal, y tiene montos bastante más altos de los que tenía antes y sin requisitos", además de los distintos bonos que han entregado este 2021.

Por ende, frente a críticas de personas que aún no son beneficiadas, particularmente con el IFE, el secretario de Estado observó que esto puede pasar si no están inscritas en el Registro Social de Hogares, pero si no fuera el caso, "creo que es el momento en estas conversaciones que tenemos con la oposición y Chile Vamos de solucionar este tipo de cosas".

Así, reiteró que "todos estos temas de que las medidas son 'por goteo', una vez que tenemos un instrumento como el IFE, que es ahora universal, debería ser mucho más fácil (acceder), entonces no debería estar ocurriendo mucho eso ahora".