Hacienda rechazó revisar la reintegración y pidió a Chile Vamos "escuchar a las pymes"

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que la reintegración tributaria es un tema que no se tranza, descartando la petición de senadores de Chile Vamos que llamaron al Gobierno a abrirse a negociarla.

En el marco del inicio de la Semana de las Finanzas de APEC, Larraín agradeció la "sugerencia" de los parlamentarios del oficialismo, pero enfatizó la defensa de La Moneda al llamado corazón de la reforma tributaria.

"Yo les quiero pedir que escuchen a las pymes de Chile", expresó el secretario de Estado.

El titular de Hacienda indicó que ellos han conversado "con representantes de 900 mil pymes, nosotros tenemos un acuerdo firmado con las pymes de Chile y lo vamos a respetar, y con la Democracia Cristiana".

"Así es que nosotros creemos que la integración es un elemento fundamental y los que lo piden son las pymes, más que las grandes empresas", aseveró.

Larraín recalcó que van a "seguir adelante con lo que hemos planteado siempre, es un punto central de la integración. Muchas gracias por la sugerencia, nosotros seguimos adelante".

🔵Ministro de Hacienda responde a senadores de ChileVamos que piden revisar integración tributaria: “Gracias por la sugerencia, pero escuchen a las pymes de Chile”. @Cooperativa pic.twitter.com/qI6EdGpuSB — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) October 11, 2019

Según informó Pulso, algunos senadores de Chile Vamos le sugirieron al titular de Hacienda discutir la reintegración para poder avanzar en un acuerdo y despachar el proyecto en el Senado.

En esa línea, el senador de RN Manuel José Ossandón manifestó su apertura a negociar la integración.

"La política es el arte de lo posible y eso tiene que entenderlo el Gobierno y el ministro Larraín. Sobre integración creo que hay que estar abierto a conversar, porque o si no puede que no pase el proyecto", comentó el ex alcalde.

No obstante, el diputado de la UDI Guillermo Ramírez se ubicó en la vereda contraria.

"Los senadores olvidan que el Presidente Piñera firmó de su puño y letra un acuerdo de modernización tributaria con el presidente de la DC (Fuad Chahín) y ese acuerdo incluía reintegrar el sistema. Quitar la reintegración es matar la reforma tributaria", planteó el legislador.

En la oposición tomaron nota de esta solicitud, considerando también las comentadas declaraciones del ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien dijo que "las herramientas nunca deben ser dogmas", aunque más tarde reculó y aclaró que no existe espacio para modificar la reintegración.

Senadores de oposición: El ministro no es realista

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD), presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, aseguró que sacar la reintegración del proyecto facilitaría la tramitación de la reforma.

"Si el propio Gobierno, a través del ministro del Interior, abre la puerta a esto, creo que es momento para que el ministro de Hacienda se pueda pronunciar en esta materia, escuchar lo que le dicen además los senadores de su propio sector, y conformar una instancia de trabajo, productiva para Chile", planteó.

El senador Carlos Montes, también integrante de la instancia, lamentó que "el Gobierno se cierre, que el ministro se cierre a abrir un diálogo distinto para hacer una reforma que sirva al país, para tener una reforma que cierre este tema".

"El ministro no es realista al respecto, no asume la realidad del Senador, porque en el Senado no estamos de acuerdo con su reintegración", aseguró.