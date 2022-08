Reforma: Hacienda proyecta que carga tributaria a los "super ricos" aumentará en 3,2%

El Ministerio de Hacienda calculó que el efecto del impuesto al patrimonio en el 1 por ciento más rico de la población significará un aumento en la carga tributaria del 15,8 al 19 por ciento.

Según consignó La Tercera, este impuesto a la riqueza se aplica a un número muy pequeño de contribuyentes, sin afectar a sectores medios: personas con residencia en Chile, cuyo patrimonio -en el país y en el extranjero- exceda los 4,9 millones de dólares.

En base a esto, serán 6.300 las personas gravadas con el impuestro que significará una recaudación esperada del 0,5 por ciento del PIB.

Según detalla el informe de Hacienda, se aumentará la carga efectiva al 1 por ciento de más altos ingresos en 3,22 puntos porcentuales, pasando del 15,83 al 19,06 por ciento. Asimismo, sobre la carga tributaria efectiva del 0,1 y 0,01 por ciento de mayores ingresos, la recaudación aumentará un 4,92 y 4,57 puntos, es decir, hasta el 20,1 y 15,9 por ciento, respectivamente.

ECONOMISTA: "ES UN SALUDO A LA BANDERA"

En este contexto, el economista y académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile Alejandro Alarcón comentó que "la experiencia, no solo en Chile sino en varias latitudes, es que los llamados a los impuestos de los super ricos no sirven para nada, porque no recaudan: los super ricos sacan la plata y, por lo tanto, no veo que sea una alternativa que ayude a lo que realmente necesitamos".

"Lo que necesitamos es recaudar muchos recursos, porque tenemos un hoyo significativo en el fisco aún. Ese impuesto a los ricos es más un saludo a la bandera... Porque hay gente que disfruta, dicen 'vamos a cobrarle a los ricos'. Fuera de darnos el gustito de que a los ricos se les está cobrando más ¿Vamos a tener más recursos? Yo creo que la respuesta es no", sentenció.