Impuesto a los "súper ricos" y grandes empresas: Juan Sutil acusa "impulsividad" en el Congreso

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, cuestionó la reforma transitoria visada ayer por la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, que establece un impuesto "único" a los llamados "súper ricos" y que también agregará más tributos a las grandes empresas.

La iniciativa impulsada por la diputada Camila Vallejo (PC) busca, por una sola vez, recaudar un tributo del 2,5 por ciento sobre el patrimonio neto que exceda los 22 millones de dólares, con el fin de financiar una renta básica de emergencia; y fue modificada para gravar más (del 27% a 30%) a las mega compañías que facturen ventas por más de 1 millón de UF, transitoriamente durante dos años.

En conversación con Cooperativa, Sutil aseguró que el impuesto al patrimonio ha sido retirado en 11 de los 13 países donde fue implementado por "no ser eficiente", y reprochó que, en su opinión, los legisladores no está escuchandos a los expertos y están tomando decisiones "muy de corto plazo, efectistas y poco reflexivas".

Sostuvo que "todo tiene que ser estudiado y discutido en términos de los efectos futuros, tanto los deseados como los no deseados, y no en una situación que genera impulsividad, como está ocurriendo a mi juicio hoy en el Parlamento".

Comparó, asimismo, que "el promedio que pagan las empresas en la OCDE es de 23,5%, y en Chile es de 27%", por lo cual -subrayó- "no es que los empresarios no quieran pagar más, no es el punto, el punto es que el país pierde competitividad y las inversiones que se requieren se van a países que tienen menos tributos".

El líder del gran empresariado criticó además que "no es tan simple llegar y decir voy a subir del 25 ó el 27 al 30% con una cláusula transitoria", sobre todo porque, alertó, "en la historia de Chile ningún impuesto transitorio ha pasado a quedarse como transitorio, (sino que) pasa a ser permanente".

Todavía en primer trámite, la reforma transitoria se encuentra en su discusión en particular en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, que aprobó una indicación consensuada por la diputada Vallejo con sus pares DC, que propusieron implementar más tributos a las grandes empresas. Aún no es despachada de la instancia, pues quedó pendiente el debate de otra indicación oficialista, ingresada por Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Gonzalo Fuenzalida (RN), como alternativa.