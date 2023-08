Marcel: "Decir que más impuestos es igual a menor crecimiento es una manera muy simplista de ver las cosas"

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió en El Diario de Cooperativa la propuesta de pacto fiscal que presentó ayer el Presidente Gabriel Boric, y puntualizó que "esto tiene muchas más vueltas que simplemente decir más impuestos es igual a menor crecimiento, es una mirada muy simplista de ver las cosas".

"Tenemos que tener claro que una reforma tributaria tiene un lado de ingresos pero también de gastos, uno busca recaudar para algo y ese algo, esos recursos que se gastan, inciden también sobre la actividad e inciden positivamente, en algunos casos, directamente como ingresos", por ejemplo, en el caso de las pensiones o generando políticas sociales, detalló.

"Cuando se juntan esos dos lados, la parte de ingreso y la parte de gasto, si uno tiene bien dirigido lo que quiere hacer en materia de gasto, el resultado neto es mayor crecimiento y no menor crecimiento. Y si queremos buscar algún referente cercano de cómo se puede gastar bien, es cosa de ver la encuesta Casen", aseguró el secretario de Estado.

Por lo anterior, recalcó que "esto tiene muchas más vueltas que simplemente decir más impuestos es igual a menor crecimiento, es una mirada muy simplista de ver las cosas".

[📻] Ministro Marcel: Hemos estado trabajando intensamente hace dos meses, hemos tenido 33 reuniones y de eso ha surgido esta agenda, que es ambiciosa pero realista, pero para materializarla tenemos que traducirla en proyectos de ley, y a eso estamos invitando a los actores… — Cooperativa (@Cooperativa) August 2, 2023

"NO VAMOS A OBLIGAR A NADIE A PACTAR"

Tras ser presentada la propuesta del Ejecutivo, el timonel de la UDI, Javier Macaya, cuestionó si esto realmente era un "pacto", ya que esto habría sido "un acuerdo al menos entre dos partes", lo que -aseguró- "es difícil construirlo" si se repiten "ideas matrices de un proyecto rechazado". En esta línea, Marcel respondió que "nosotros no vamos a obligar a nadie a pactar".

Pese a lo anterior, señaló ver "señales positivas" y que lo importante es que primero "nos pongamos de acuerdo respecto si realmente queremos luchar frontalmente contra la evasión tributaria, si realmente nos produce también indignación que se abuse del sistema para pagar menos impuestos, restando recursos que se necesitan para cosas que son importantes en el país. Luego ver cómo pretendemos estructurar esa lucha y después veremos la estrategia legislativa, pero primero discutamos sobre lo sustantivo".

Asimismo, respondió a los cuestionamientos por el traspaso de recursos si no hay trazabilidad, todo esto en medio de la controversia por el caso convenios. "El sexto punto que planteamos es tener un sistema de seguimiento, de monitoreo y de evaluación de todo este pacto fiscal, no solamente de los componentes de gasto, sino que también de los temas que están planteados para estimular el crecimiento, para modernizar la acción del Estado, así que esto es algo que nunca ha existido en tema fiscal o tributarios en el pasado".

El ministro Marcel indicó que el Gobierno "no está insistiendo sobre el 100 por ciento de lo que planteó originalmente" en la reforma tributaria, y ha integrado "todos estos otros temas de crecimiento y reforma del Estado, y en particular en materia tributaria, ha dicho que nos vamos a concentrar en la reforma de impuestos a la renta y, por lo tanto, lo que no es impuesto a la renta, particularmente impuesto al patrimonio y la tasa sobre utilidades no distribuidas, eso en las conversaciones que hemos tenido hemos constatado que no existe el apoyo suficiente para poder seguir adelante".

"Hemos hecho lo que el Presidente dijo, hemos tenido flexibilidad y hemos mostrado que estamos dispuestos a ceder en función de acuerdos o los objetivos que son superiores", destacó.