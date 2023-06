Marcel y el pacto fiscal: "Estamos dispuestos a poner toda la carne en la parrilla"

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, reafirmó la disposición del Gobierno al diálogo en torno a la reforma tributaria, un asunto "urgente" con el que insistirá a fines de julio en el Senado, tras el rechazo que tuvo en marzo en la Cámara de Diputadas y Diputados.

"No me siento para nada complicado", dijo en El Diario de Cooperativa sobre los objetivos que expuso el Presidente Gabriel Boric ayer en su segunda Cuenta Pública: "Ha puesto un sentido de urgencia a resolver estos temas, ha planteado que no sólo hay cierta urgencia por resolver la fuente de financiamiento de gastos que son prioritarios para la ciudadanía, sino que también ha dicho que estas es la ventana de oportunidad que tenemos".

Más información en instantes.