Ministro Delgado por tercer retiro del 10%: Confiamos en la gente sensata y pacífica

En medio de la polémica por la inminente presentación de un proyecto del Gobierno para un tercer retiro del 10 por ciento de pensiones, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, apeló en Cooperativa a la gente "sensata y pacífica" a apoyar la iniciativa.

"Lo importante es dar certezas que el proyecto del 10 por ciento del Gobierno está en el marco de la institucionalidad, de la Constitución y que es un proyecto tal cual como es el proyecto que toda la gente quiere, que el 90 por ciento -según las últimas encuestas- de Chile quiere, pero además se están adicionando otras prestaciones que son muy interesantes", destacó el ministro en conversación con Lo que Queda del Día.

Delgado recalcó que "si nosotros indicábamos un proyecto que nosotros habíamos catalogado como inconstitucional, sería validar esa forma de hacer las cosas y yo sé que hay mucha gente que a lo mejor no le interesa este debate, que quiere tener sus recursos, pero para nosotros es tremendamente importante cuidar la forma y el fondo".

"Nosotros no podemos desechar nuestras convicciones y ese proyecto, esa reforma constitucional, para nosotros es inconstitucional (...) creemos que el proyecto que está en el Tribunal Constitucional no cumple los requisitos para pasar, pero nosotros también somos respetuosos de los fallos", sostuvo.

"Estamos dando una respuesta concreta y hay gente que puede decir que es tarde, que no es el momento, pero el Gobierno está saliendo con una respuesta concreta y nosotros confiamos en la gente sensata, en la gente pacífica que va a valorar este proyecto y no nos amedrentamos por la gente que amenaza con violencia", añadió.

En relación con las diferencias al interior de Chile Vamos por este proyecto, el ministro respondió que "en una coalición las diferencias son importantes y no deben ser un muro infranqueable y vamos a estar conversando con ellos hoy, mañana, todo lo que sea necesario para poder ir avanzando en este proyecto, porque la gente está esperando que demos respuestas".

"Vamos a seguir en conversaciones, nosotros creemos que vamos a lograr un consenso, pero no a la fuerza, un consenso que pone primero las necesidades de las personas", puntualizó.

Finalmente, el ministro se refirió al posible temor del Ejecutivo a hechos de violencia como causa para la presentación del proyecto, asegurando que "a veces no tiene necesariamente relación con una demanda en particular, sino que muchas veces los delincuentes que están detrás de aquello buscan paraguas de causas sociales para poder proteger su actividad delictual y eso lo tenemos que separar claramente. Cuando dos o tres sujetos queman un bus o destruyen propiedad privada o pública, todos debiéramos castigarlo (...) nosotros no podemos estar bajo la amenaza de ese tipo de personas".