Ministro Larraín defendió impuesto al comercio digital: Algunos se dedican sólo a criticar

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, defendió en Lo Que Queda del Día de Cooperativa el impuesto especial a empresas como Netflix, Spotify, Uber, Amazon o Aliexpress que se incluirá en la reforma tributaria, respondiendo a las críticas desde la oposición que acusaban improvisación del Gobierno de Sebastián Piñera.

El secretario de Estado aseguró "hay algunos que se dedican sólo a criticar, que nunca ven nada nuevo ni nada bueno en lo que se propone, y está bien, ellos son dueños de hacerlo, pero creo que nosotros tenemos que avanzar en lo que se está haciendo en todo el mundo".

"Creo que ellos (la oposición) no ha entendido lo que ha planteado el Gobierno, porque no hemos dicho nunca que los vamos a meter a todos en el mismo saco, no hemos dicho que se le va a aplicar el mismo impuesto", indicó Larraín.

El titular de Hacienda explicó que "en algunos casos podrá corresponder cobrar el IVA, en otros casos no. En algunos casos puede ser factible cobrar el impuesto a la renta a las empresas que están generando actividad económica en Chile y en otros casos no".

"Entonces, acá hay dos elementos involucrados. Uno es emparejar la cancha. ¿Por qué una empresa que vende un bien o un servicio igual o similar va a pagar impuesto y va a cumplir con toda la ley tributaria chilena y lo que le corresponde y otras no? No corresponde. No hay ninguna explicación, entonces, aquí no estamos mezclando peras con manzanas, este es un tema que está en todo el mundo", expresó.

[Audio] Ministro de Hacienda por impuesto a comercio digital: "No es lógico que unos paguen y otros no" https://t.co/w8vcrPiYQb pic.twitter.com/FHVceLmQ0g — Cooperativa (@Cooperativa) 23 de junio de 2018

"Donde podamos vamos a emparejar la cancha"

El secretario de Estado dijo que es "bienvenida la innovación y el emprendimiento, en igualdad de condiciones con las empresas tradicionales".

Larraín recalcó que "nadie todavía me ha dado una buena respuesta por qué algunos deben vender sin pagar ningún impuesto y otros, que hacen actividades similares, deben pagar impuestos. Esa distinción, esa desigualdad en tratamiento es lo que estamos tratando y es por eso que hablamos de emparejar la cancha".

"Donde podamos vamos a emparejar la cancha para las empresas chilenas, no es lógico que unos paguen y otros no", dijo.

Además, el ministro de Hacienda confirmó que sigue para septiembre próximo el envío al Congreso del proyecto de reforma tributaria, que incluiría este impuesto especial.

"Nos hemos puesto como fecha tope septiembre", sentenció.