Ministro Marcel: "Un plazo prudente para tener aprobada la reforma tributaria es marzo de 2023"

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que el plazo prudente para tener aprobada la reforma tributaria aprobada es a fines de marzo en 2023.

En conversación con La Tercera, el titular de Hacienda aseguró que "la reforma tributaria poco a poco se va a ir transformando en una realidad".

"Esperaría que en la Cámara termine la discusión a fines de noviembre, y de ahí pasar al Senado. Un plazo prudente para tener aprobada la reforma tributaria sería a fines de marzo de 2023. Eso sería suficiente para que la reforma comience a tener algún efecto el próximo año, y desde el 2024 hacia adelante el impacto sería más significativo", adelantó el ministro.

"Para nosotros el compromiso con la regla fiscal es un compromiso firme, pero hay que tener claro que la reforma tributaria va avanzando", planteó Marcel, agregando que la propuesta "ya pasó la votación en general en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y vamos a empezar a discutir el proyecto en detalle con sus indicaciones".

"La reforma tributaria poco a poco se va a ir transformando en una realidad. Los detalles se podrán ir ajustando en el camino, pero hemos ido dando pasos que son necesarios. Probablemente la próxima semana vamos a tener más definiciones en torno al royalty minero y nos queda como tarea de aquí a fin de año presentar el proyecto de impuestos correctivos y la ley de rentas regionales", enfatizó el ministro de Hacienda.

Sobre las indicaciones a la reforma que no convencieron a la oposición, el secretario de Estado destacó que "para nosotros el tema del diálogo no es sólo un mecanismo para conseguir votos. El diálogo es para ir puliendo los proyectos, para que sea la mejor reforma tributaria posible dado sus objetivos. Creo que cuando llegue el momento de la votación en particular, veremos a los parlamentarios de oposición más involucrados en la discusión".

EL PRINCIPAL OBJETIVO DEL PRESUPUESTO ES DAR TRANQUILIDAD

Mario Marcel, además, abordó el presupuesto 2023 y aseguró que el objetivo de la propuesta es entregar tranquilidad a las personas.

"El tema de la tranquilidad y la seguridad es un concepto que atraviesa todo el Presupuesto, no sólo en los temas de seguridad ciudadana. Chile acumula ya varios años de incertidumbre, de temor, que proviene de distintas fuentes. Por ello, el principal objetivo de este Presupuesto es dar tranquilidad, seguridad y confianza al país", señaló el ministro.

"El país tiene que estar tranquilo de que se están manejando bien las finanzas públicas, que se estará invirtiendo en crecimiento futuro, en gasto social y en seguridad ciudadana. El tema seguridad trasciende la seguridad ciudadana, si bien es, indudablemente, un eje importante. El crecimiento del gasto en seguridad ciudadana y justicia del 4,5% es un mensaje claro, después de que el gobierno anterior terminara con un gasto por este concepto casi igual a aquel con el que comenzó", cerró Marcel.

Cabe recordar que esta semana el Gobierno realizó modificaciones a la reforma tributaria, ingresando un paquete de 27 indicaciones sobre los aspectos que generaron inquietud entre los legisladores de oposición.

Entre estas se destaca cambios en el proyecto establecía que los impuestos personales al capital y al patrimonio eran independientes, por lo que la carga tributaria anual sería la suma de todos ellos. Ahora se incluyó una cláusula que limita la carga total de ambos tributos a un máximo de 50 por ciento sobre el total de ingresos de capital.

Otra de las indicaciones es sobre la tasa de impuesto a las pymes, que extenderá por dos años las rebajas transitorias que los beneficiaron durante la pandemia -tributando al 10 por ciento- y al 2025 la tasa volvería a su nivel permanente de 25 por ciento.

AVANCES DE LA REFORMA EN EL CONGRESO

El diputado socialisa Jaime Naranjo, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, señaló que "el plazo planteado por el ministro (Marcel) me parece razonable. Aún más, diría que es fundamental aprobar esta reforma a la brevedad, ya que se requieren los recursos necesarios para pagar la deuda social que el país tiene".

"Creo que en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados no vamos a tener ningún problema para avanzar a la mayor prontitud en esta reforma tributaria", puntualizó.

De todas maneras, el parlamentario advirtió que "la gran inquietud que tenemos muchos de los miembros, es que con la rebaja de recaudación que va a haber, tenemos ciertas dudas si se va a poder implementar todas las medidas que se pretende hacer para pagar esa deuda social".

En tanto, su par RN Frank Sauerbaum acusó que "el Gobierno presenta indicaciones que son bastante cosméticas y periféricas del tema de fondo; no se hace cargo de que el próximo año vamos a estar en plena recesión y el daño económico que se le va a producir a la economía con estas reformas".

"Creemos que hay que rebajar el impuesto de primera categoría, eliminar el impuesto a las utilidades acomuladas, generar incentivos al emprendimiento y finalmente, darse cuenta que no podemos seguir aplicando impuestos al stock de los activos, sino que aplicar impuestos hacia el flujo que es lo que generan estos stock y activos para la economía chilena, y que de paso generan inversión, empleo y reactivación económica", puntualizó el parlamentario opositor.