Operación Renta: Hacienda retendrá bonos para la Clase Media no regresados

El Ministerio de Hacienda informó que en la Operación Renta de este año retendrán los bonos para la Clase Media que aún no han sido devueltos.

El Servicios de Impuestos Internos (SII) reveló que 349.652 personas mantenían situaciones pendientes con respecto al bono, de los cuales 21.195 son empleados públicos y 328.457 son empleados privados.

"Ya hubo un grupo que empezó la restitución, pero lo que vamos a hacer a continuación es que las personas que no lo han hecho de forma voluntaria, cuando venga la Operación Renta y soliciten devolución de impuestos, seguramente les vamos a retener lo que no corresponde", señaló el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

"Ahí va a venir una segunda parte importante que creo que es relevante para la fe pública", agregó el titular de Hacienda.

La fiscalización se realizará en el proceso de devolución de impuestos que parte el próximo mes.

EXPERTO: ES UNA BUENA MEDIDA

El economista y académico de la Universidad de Chile Alejandro Alarcón se mostró a favor de esta medida, asegurando que ayuda a "engrosar los gastos fiscales".

"Hay cuestiones técnica, hay cuestiones solidarias, sobre todo en el sector público donde no se ha bajado a nadie el sueldo, nadie ha perdido el empleo, que ha sido la triste realidad de muchos chilenos y chilenas", señaló el experto.

"Estoy de acuerdo con la medida, yo creo que aquellos que han mal usado el bono, en el sentido que no eres elegible, no están siendo solidarios y, ciertamente, eso ayuda a engrosar los gastos fiscales -explicó- que es un tema que va a tener que enfrentar el país".

COLOMA: ESTA MEDIDA ES LO MÍNIMO

El senador Juan Antonio Coloma (UDI), señaló que lo mínimo es aplicar esta medida de retención.

"Lamentablemente hubo 350 mil personas que habiendo recibido el bono y habiéndose informado que no cumplían los requisitos, éstos no tuvieron explicación y no fueron devueltos, y aquí viene la opción de Estado, qué es lo que hace un Estado ante eso: a mi me parece que lo mínimo es obviamente retener esos recursos en las operaciones de renta con los incrementos adecuados", planteó el legislador gremialista.

"Es una complejidad hacerlo, obviamente, pero mucho peor sería que se pueda vulnerar la buena fe y recursos del Estado que se pueden dedicar a otras cosas más relevantes y que no ocurra nada -explicó Coloma- Me parece que lo que anunció Hacienda en ese sentido es de plena lógica"

SENADOR PIZARRO: SE DEBEN CORREGIR LOS ERRORES DEL 2020

El senador Jorge Pizarro (DC) planteó que en la implementación del nuevo bono se deben corregir los errores de implementación cometidos durante el año 2020.

"Uno de los problemas que más se planteó fue que los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos no estaban capacitados claramente para facilitar la postulación y entrega del bono, creo que ahí hay que hacer un esfuerzo previo", señaló Pizarro.

"Lo más importante para nosotros en el debate de ayer es que se pueda, en esta implementación del bono, corregir los errores del año pasado, no sólo en términos de la postulación", agregó el senador de la falange: "Sino que además ser capaces de llegar con bonos a todos los sectores que no se llegó el año pasado".

"También será motivo de discusión el si se produce una suerte de amnistia, de indulto o de terminar con las situaciones irregulares que se generaron apropósito de la entrega del bono del año pasado", cerró el legislador.