Fallas en la plataforma digital marcan los primeros días de la Operación Renta

A tres días de iniciada la Operación Renta, el Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que 390.994 contribuyentes ya presentaron su declaración utilizando la propuesta del SII en el sitio web o mediante la app e-Renta, cifra que implica un 37 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado.

De estos, 77 mil –casi el doble que en 2017– lo hicieron mediante la app e-Renta, que por segundo año consecutivo permite declarar utilizando la propuesta y en esta versión también incluye la opción para pagar en línea, si corresponde, desde el 7 de abril.

El proceso no ha estado exento de problemas debido a las fallas que ha presentado la plataforma web, lo que según el organismo se ha producido por la gran cantidad de contribuyentes que están accediendo al sistema.

Varios usuarios, como el caso de Cristián Hernández, señalan que en más de una oportunidad han ingresado de forma fallida al sitio web del SII.

"Llevo ya dos días intentando y cada vez que intento me aparece un error. La otra vez me pude meter, pero después la página me botó y de ahí de nuevo me volvió a aparecer error. No he podido hacer el trámite de la devolución de impuestos y nunca me había pasado, es primera vez, aparte que la página es poco amigable", dijo.

En todo caso desde el SII llamaron a tomarse con calma el proceso, ya que aún quedan varios días para efectuar la declaración, hasta el 20 de abril, para recibir la devolución de forma anticipada.

Aplazan presentación de declaraciones juradas

En paralelo, y en el marco de la flexibilización que está implementando en esta Operación Renta, el SII resolvió extender el plazo de presentación de las Declaraciones Juradas correspondientes al Régimen de Renta Atribuida desde el jueves 4 hasta el próximo lunes 9 de abril.

Esto surge luego de una reunión con el Colegio de Contadores que solicitó una audiencia al director del SII, como lo relató el presidente del gremio, Alejandro Vera.

"El proceso para poder ingresar todos los movimientos de declaraciones juradas es un proceso lento, no es un proceso rápido y ágil y eso hace que hayamos insistido tanto en que los plazos se tenían que aumentar", dijo Vera.

"Inicialmente el vencimiento original de las declaraciones juradas eran el 28 de febrero y ya vamos en abril, de alguna manera la autoridad ha ido acogiendo nuestros requerimientos", añadió el líder de los contadores.