21:23 - | El senador Juan Antonio Coloma (UDI) vota en contra de los dos capítulos: "No quiero ser un cómplice de abrir las puertas para generar el hábito de acusar constitucionalmente a los Presidentes"

21:16 - | El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) vota a favor de los dos capítulos porque "no se debe mezclar el dinero y la política, y porque se debe firmar Escazú"

21:12 - | Senador Huenchumilla (DC) reprocha que Piñera ha sido "imprudente en no saber distinguir adecuadamente entre ser jefe de Estado y los negocios": por ello, vota a favor del primer capítulo, pero rechaza el segundo

20:55 - | El UDI Alejandro García Huidobro no fundamenta su voto, que es contra de la acusación constitucional: "Valoro el rechazo y envío mi solidaridad con el Presidente y su familia"

20:53 - | "Sebastián Piñera no merece seguir gobernando, no merece ser Presidente de las chilenas y chilenos", deplora la senadora Loreto Carvajal (PPD)

20:34 - | Hasta ahora el libelo lleva 17 votos a favor, una abstención y 15 en contra : faltan los votos de 10 senadores, que de cualquier forma no alcanzarán para el quórum de 29 apoyos

20:28 - | Pese a que aún resta la exposición de una decena de senadores, la #AcusaciónConstitucional no alcanzará los 29 votos a favor necesarios para su aprobación: Sebastián Piñera no será destituido

20:24 - | El libelo "no logró probar aspectos fundamentales de sus aseveraciones": La senadora UDI Luz Ebensperger confirma su voto en contra de la #AcusaciónConstitucional, que de esta forma no alcanzará el quórum requerido para ser aprobada

"Se sostiene mucho que se abusa de un instrumento que está consignado en la Constitución Política, y no son las herramientas, son los actos que nos han llevado a hacer uso de ésta, por eso voto a favor de la #AcusaciónConstitucional ", afirmó la senadora Ximena Ordenes.

19:17 - | La senadora Carolina Goic (DC) vota a favor de la acusación contra Piñera y plantea que "la impunidad también afecta nuestra democracia y ostentar la primera magistratura del país no puede ser un blindaje"

18:10 - | La senadora Jacqueline van Rysselberghe (UDI) no fundamenta su voto, pero comunica que rechaza ambos capítulos del libelo acusatorio contra Piñera #CooperativaContigo

17:50 - | Los senadores Jorge Soria (PPD) y Juan Pablo Letelier (PS) no utilizan el tiempo para fundamentar y comunican su voto a favor de ambos capítulos de la acusación a Piñera #CooperativaContigo

Senadra Provoste: "Tengo claro que esta acusación no será aprobada, la defensa cerrada y ajena a los antecedentes de las y los senadores de la derecha que respaldan al gobierno lo harán imposible... el pdte Sebastián Piñera ha dañado como nadie la democracia". @Cooperativa

17:30 - | Senador Ossandón (RN) se abstiene en ambos capítulos de la acusación a Piñera, no obstante que queda con "una sensación amarga de la existencia de muchas zonas grises que los antecedentes en mano no han logrado esclarecer"

17:22 - | Senador Ossandón (RN), si bien discrepa con algunos argumentos de la defensa de Piñera, cuestiona que en la acusación "sólo se ven suposiciones y teorías que parecen calzar, pero no llegan a una verdad rigurosa" #CooperativaContigo

"Seguramente el voto oficialista y los altos quórums salvarán al Presidente, no habrá sanción, pero sí habrá una lección clara para la ciudadanía y un juicio categórico para la historia", puntualizó el senador Quinteros en #AcusaciónConstitucional.

16:38 - | David Sandoval (UDI) critica que esta acusación "no es un ejercicio serio de la facultad de fiscalización del Congreso" y constituye "oportunismo e intereses políticos que ponen en riesgo la institucionalidad del país" #CooperativaContigo

16:25 - | Senador Felipe Kast rechaza ambos capítulos de la acusación, que "no respeta el espíritu ni el fondo de nuestro sistema político y reviste evidentes fines electorales: esta forma de hacer política es deplorable" #CooperativaContigo

16:15 - | Senador Carlos Bianchi vota a favor de los dos capítulos de la acusación: ¿Existen hechos suficientes para concluir que Piñera ha realizado actos en directo beneficio de su familia y patrimonio? He llegado a la convicción que sí #CooperativaContigo

16:01 - | Senador Alejandro Guillier: "No podemos jugar a ignorar los hechos, son de extrema gravedad. ¿Qué lección se le da a un país si el propio Presidente aparece involucrados en hechos reprochables? Le ha causado un daño a Chile" #CooperativaContigo

15:55 - | La senadora Carmen Gloria Aravena no utiliza el tiempo para fundamentar su voto y comunica que rechaza los dos capítulos de la acusación

"La Oposición no puede repetir en este Senado el ultrismo de algunos diputados que buscan el renacer de los soviets, olvidando que la ciudadanía ve a este Senado como un órgano que debería entregar seriedad y reflexión", indicó Iván Moreira en #AcusaciónConstitucional

15:54 - | Moreira rechaza los dos capítulos de acusación a Piñera: "La izquierda no busca justicia. Busca pantalla y rédito electoral. El uso y abuso de esta herramienta es peligroso para la democracia. Es un intento de derrocar un Gobierno" #CooperativaContigo

14:09 - | El defensor de Piñera, el abogado Jorge Gálvez, recordó que el fiscal Guerra "encontró que no había visita, que no había antecedentes, la conclusión del Ministerio Público es que no hay conocimiento de su excelencia, el Presidente de la República, respecto de sus negocios en el primer mandato"