16:25 - | Senador Felipe Kast rechaza ambos capítulos de la acusación, que "no respeta el espíritu ni el fondo de nuestro sistema político y reviste evidentes fines electorales: esta forma de hacer política es deplorable" #CooperativaContigo

16:15 - | Senador Carlos Bianchi vota a favor de los dos capítulos de la acusación: ¿Existen hechos suficientes para concluir que Piñera ha realizado actos en directo beneficio de su familia y patrimonio? He llegado a la convicción que sí #CooperativaContigo

16:01 - | Senador Alejandro Guillier: "No podemos jugar a ignorar los hechos, son de extrema gravedad. ¿Qué lección se le da a un país si el propio Presidente aparece involucrados en hechos reprochables? Le ha causado un daño a Chile" #CooperativaContigo

15:55 - | La senadora Carmen Gloria Aravena no utiliza el tiempo para fundamentar su voto y comunica que rechaza los dos capítulos de la acusación

15:54 - | Moreira rechaza los dos capítulos de acusación a Piñera: "La izquierda no busca justicia. Busca pantalla y rédito electoral. El uso y abuso de esta herramienta es peligroso para la democracia. Es un intento de derrocar un Gobierno" #CooperativaContigo

14:09 - | El defensor de Piñera, el abogado Jorge Gálvez, recordó que el fiscal Guerra "encontró que no había visita, que no había antecedentes, la conclusión del Ministerio Público es que no hay conocimiento de su excelencia, el Presidente de la República, respecto de sus negocios en el primer mandato"