Gobierno confía en la "sensatez" del Senado: "Acusación constitucional es injusta y un show político"

El ministro secretario general de Presidencia, Juan José Ossa, tildó de "injusta" y como un "show político" la aprobación de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera que fue aprobada esta mañana en la Cámara de Diputados.

Al término de la maratónica sesión, Ossa manifestó que "lo que nosotros vimos es que se aprobó por un voto una acusación constitucional manifiestamente injusta, con un uso electoral evidente desde que se presentó y realmente, más que si nosotros hacemos una autocrítica, estamos tristes por lo que hemos visto".

"Vimos -agregó- un show político, un show mediático inaceptable y muy doloroso para la democracia, más que para el Gobierno, para Chile, para su futuro. Lo que vimos fue diputados que entraban escondidos con un PCR pendiente para poder votar, presionados por sus bancadas entrando en autos de manera camuflada".

"Lo que vimos fue un diputado que leyó cuatro veces un mismo texto, un diputado que leyó un fallo de 120 páginas sin decir que era un fallo que echaba atrás actos del Gobierno de Michelle Bachelet", agregó.

El ministro enfatizó -además- que "lo que hemos visto hoy día es un show, esperamos naturalmente que en el Senado impere la sensatez".

Diversos ministros llegaron esta mañana al Palacio de La Moneda para manifestar su apoyo al Presidente Piñera. Para Raúl Figueroa (Educación), la acusación es "tremendamente injusta".

"Se está acusando a un Presidente de la República que lo único que ha hecho es poner el interés del país en toda su gestión y por eso hemos venido simplemente a manifestarle nuestro apoyo, nuestra compañía. Hay muchas cosas que hacer aún, el Presidente está muy firme en sus convicciones", añadió el titular.

LA ACUSACIÓN EN EL SENADO

La acusación contra el Presidente se discutirá en el Senado -donde se requiere un quórum más alto de dos tercios- apenas unos días antes de las elecciones del 21 de noviembre.

"De acuerdo a los tiempos constitucionales, la acusación tenemos que empezar a verla a más tarde el lunes o martes. Hay que estudiar los antecedentes, es un tema tremendamente delicado, pero es algo que vamos a coordinar con los colegas en una reunión", dijo la presidenta de la Cámara Alta, Ximena Rincón (DC).

En esta línea, el vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), adelantó que verán el libelo "lo más probable es que sea el lunes, y el Senado una vez que inicia el proceso de estudio de la acusación, tiene que abocarse solamente a ella, no puede tener otro tipo de sesiones o actividades; podemos suspender, podemos seguir, lo que no podemos hacer es ver otro tipo de materias que no sea la acusación".

"En una situación tan excepcional como esta contra un Presidente democráticamente elegido, es inédito en el país, entonces le tenemos que dar el tratamiento que corresponda, porque aquí se generan otros efectos: de inestabilidad, de incertidumbre", agregó.

Aun así, el día que será vista la acusación es algo que entrará en discusión entre los comités parlamentarios y la mesa del Senado durante esta jornada, después de votar el proyecto del cuarto retiro, y antes de analizar la extensión del estado de excepción constitucional.

Se trata del segundo intento de juzgar políticamente a Piñera, tras el fallido conato de noviembre de 2019 por presuntas violaciones a los derechos humanos en medio del estallido social.