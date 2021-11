Ossandón y la acusación constitucional: "Si tengo convicción de que el Presidente es culpable, votaré a favor"

El senador oficialista Manuel José Ossandón (Renovación Nacional) anunció que votará "en conciencia" la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, que la oposición inició en su contra por supuestas irregularidades en la venta del polémico megaproyecto minero-portuario Dominga, reveladas en la investigación de los papeles de Pandora.

"Yo voy a votar en conciencia. Si tuviera la convicción de que el Presidente sí es culpable, por supuesto que voy a votar a favor, si para eso hay que tener pruebas", dijo el legislador este martes, después de la maratoniana sesión parlamentaria de casi 24 horas en la cual la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó -por 78 votos a favor, 67 en contra y tres abstenciones- realizar un juicio político para destituir al Mandatario.

Respecto a la votación en la Cámara Alta, Ossandón dijo no creer que haya unanimidad entre los senadores de oposición: "No es que, como se veía en la Cámara, digan de que todos van a votar para destituir al Presidente; eso no es así", aseguró.

El libelo acusatorio fue presentado el pasado 13 de octubre por la oposición acusando al Presidente de haber faltado al principio de "probidad" y "comprometer gravemente el honor de la Nación".

Tras la aprobación del juicio político por los diputados, el procedimiento se trasladó ahora al Senado, que lo asumirá desde inicios de la próxima semana, a sólo días de la elección parlamentaria y presidencial. La Cámara Alta resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable de aquello de lo que se le acusa.

Para declarar si procede la acusación en contra del Mandatario, en el Senado se necesitará la aprobación por los dos tercios del hemiciclo, esto es al menos 29 votos favorables de los 43 escaños que hay y de los que la oposición controla 24.

En caso de ser declarado culpable, Piñera quedará destituido de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, en los próximos cinco años.