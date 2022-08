Reforma: Hacienda proyecta que carga tributaria a los "super ricos" aumentará en 3,2%

El Ministerio de Hacienda calculó que el efecto del impuesto al patrimonio en el 1 por ciento más rico de la población significará un aumento en la carga tributaria del 15,8 al 19 por ciento.

Según consignó La Tercera, este impuesto a la riqueza se aplica a un número muy pequeño de contribuyentes, sin afectar a sectores medios: personas con residencia en Chile, cuyo patrimonio -en el país y en el extranjero- exceda los 4,9 millones de dólares.

En base a esto, serán 6.300 las personas gravadas con el impuestro que significará una recaudación esperada del 0,5 por ciento del PIB.

Según detalla el informe de Hacienda, se aumentará la carga efectiva al 1 por ciento de más altos ingresos en 3,22 puntos porcentuales, pasando del 15,83 al 19,06 por ciento. Asimismo, sobre la carga tributaria efectiva del 0,1 y 0,01 por ciento de mayores ingresos, la recaudación aumentará un 4,92 y 4,57 puntos, es decir, hasta el 20,1 y 15,9 por ciento, respectivamente.

ECONOMISTA: "ES UN SALUDO A LA BANDERA"

En este contexto, el economista y académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile Alejandro Alarcón comentó que "la experiencia, no solo en Chile sino en varias latitudes, es que los llamados a los impuestos de los super ricos no sirven para nada, porque no recaudan: los super ricos sacan la plata y, por lo tanto, no veo que sea una alternativa que ayude a lo que realmente necesitamos".

"Lo que necesitamos es recaudar muchos recursos, porque tenemos un hoyo significativo en el fisco aún. Ese impuesto a los ricos es más un saludo a la bandera... Porque hay gente que disfruta, dicen 'vamos a cobrarle a los ricos'. Fuera de darnos el gustito de que a los ricos se les está cobrando más ¿Vamos a tener más recursos? Yo creo que la respuesta es no", sentenció.

MELLADO: "HAY QUE HACER UN COMPARADO A NIVEL MUNDIAL"

Desde el Congreso, el diputado Miguel Mellado (RN) indicó que "ha sido todo demasiado rápido y que necesitamos mayor tiempo para poder escuchar a estos invitados, para poder formarnos una visión completa y detallada de todos y cada uno de los puntos que lleva esta reforma".

"Sobre el tema del impuesto a la riqueza, la verdad es que hay que hacer un comparado a nivel mundial, cuáles son los países que en este momento lo tienen, cuánto recaudan, y yo creo que ahí hay un tema técnico que ver más bien que político, entonces espero que el Gobierno también se allane a discutir estos temas técnicamente más que políticamente", enfatizó el parlamentario.

En tanto, el diputado independiente Carlos Bianchi sostuvo que "aquí faltan actores relevantes, cuando estamos hablando de elusión, de evasión, no hemos escuchado la opinión que, a mi gusto, es la más significativa y que tiene que ver con el Servicio de Impuestos Internos y cuál va a ser la metodología, la inteligencia artificial, el mecanismo con que el servicio pretende efectivamente hacer una fiscalización profunda".

"Ahora, en una reflexión general, no podemos no hablar de una reforma tributaria cuando el país se sigue endeudando, y yo espero que más que establecer una fecha de cuándo vamos a votar, yo prefiero hablar de entrar a profundizar de mejor manera esta discusión de reforma tributaria", cerró.