Reforma tributaria: Vallejo acusó cambio de tono en la oposición tras entrevista del expresidente Piñera

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que la oposición "cambió el tono" respecto a las reformas del Ejecutivo -incluida la tributaria, que se cayó en la Cámara de Diputados este miércoles- después de las críticas del expresidente Sebastián Piñera.

"Llevamos seis meses de debate legislativo, y antes de eso hubo tres meses de diálogos sociales en todas las regiones del país para construir las bases. Hubo una discusión en la Comisión de Hacienda que fue bastante buena -se incorporaron 90 indicaciones-, hubo mucha conversación, pero esto creo que (el rechazo) fue posterior a un cambio de tono de la oposición, que se reflejó la última semana, con mayor virulencia hacia las reformas centrales del Gobierno que antes no se había visto", apuntó en El Diario de Cooperativa.

En concreto, observó que en la derecha "hay una intención de mantener el status quo respecto de los temas tributarios, y no fue casual la entrevista del expresidente Sebastián Piñera el fin de semana anterior, rechazando -entre otras cosas- la propuesta tributaria. Hubo un alineamiento, un cambio de tono de la oposición respecto a esto".

El domingo pasado, el exmandatario opinó en Canal 13 que tanto la reforma tributaria como la de pensiones "tienen fallas garrafales que hay que corregir", y advirtió que "pretender aumentar en esa magnitud los impuestos, en medio de una economía estancada, con una crisis de crecimiento, que no es capaz de crear empleos, es un error", abogando en cambio por promover "la inversión, el emprendimiento y crecimiento económico, y este proyecto hace muy poco en ese frente".

Ante quienes atribuyen su voto en contra a la falta de diálogo del Gobierno, la secretaria de Estado replicó que "mostramos permanentemente apertura a que, después de votar la idea de legislar, pudiéramos seguir introduciendo mejoras (...) resguardando ciertos principios, que es la capacidad de recaudar y que los que tuvieran más pagaran más".

FALTA DE APOYOS POR ALTERCADO DE ÁVILA: "HAY QUE SEPARAR LAS AGUAS"

Respecto a la falta de votos claves de diputadas progresistas, que aparentemente se ausentaron en protesta por el altercado entre el ministro Marco Antonio Ávila y la ecologista Viviana Delgado, la vocera planteó que "la responsabilidad de todo parlamentario es que si asiste al Congreso y no tiene impedimentos médicos ni responsabilidades de misión oficial, tiene que cumplir con su deber".

"Es lamentable que producto de evadir la responsabilidad de votar en el Congreso no se haya contado con los votos para aprobar la idea de legislar de una reforma tan importante", admitió.

En cuanto al vínculo entre ambos hechos, añadió que "hay que separar las aguas: uno puede tener diferencias o reprochar una actitud, alegar y exigir renuncias, pero hipotecar la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas a propósito de eso, me parece irresponsable".

GOBIERNO "EVALUARÁ OTROS CAMINOS" FUERA DE REPONER EN EL SENADO

Sobre la alternativa de reponer la reforma en el Senado, se limitó a señalar que "hay que evaluar, no me quiero adelantar; la alternativa de la insistencia requiere un quórum muy alto, y teniendo incluso mayoría de votos en la Cámara con un quórum más bajo no logramos aprobarlo. Así que es más complejo en el Senado".

De hecho, reconoció que "hay que evaluar otros caminos", e hizo mención al de separar el Royalty minero de la propuesta inicial, opción que ha tomado fuerza en el oficialismo en las últimas horas.

"Hoy tenemos una jornada clave de discusión en ese sentido: el comité político viene pronto, luego el comité político ampliado con los partidos, y vamos a seguir sosteniendo conversaciones para encontrar el camino y cumplirle a la ciudadanía", aseveró.

Por otro lado, frente a diputados como el republicano Agustín Romero que instan al Gobierno a reasignar recursos para cumplir con su programa, Vallejo afirmó que "es como pretender financiar la construcción de un edificio con la venta de un refrigerador, no funciona así. Necesitamos recaudar una importante cantidad de recursos para poder tener ingresos permanentes en nuestro país y financiar políticas sociales permanentes".