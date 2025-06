Transparencia pidió al SII aclarar criterios del reavalúo fiscal de bienes raíces

En medio del debate en torno a las contribuciones de bienes raíces, el Consejo para la Transparencia volvió a poner el foco en la metodología utilizada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) para determinar el avalúo fiscal de las propiedades.

En febrero pasado, el Consejo ofició al SII solicitando antecedentes sobre el proceso de reavalúo que entrará en vigencia el 1 de enero del próximo año. Sin embargo, la respuesta inicial fue considerada "insuficiente" por el Consejo, lo que motivó la emisión de un nuevo oficio.

Ahora, el SII dispone de 10 días hábiles para entregar información más detallada. Lo solicitado incluye los criterios, fuentes y métodos específicos para determinar el avalúo fiscal de los inmuebles no agrícolas.

El Consejo para la Transparencia ha pedido datos concretos sobre:

Las áreas homogéneas utilizadas para las valorizaciones .

. El peso asignado a los diferentes criterios empleados en el cálculo.

empleados en el cálculo. La relación que se establece entre el avalúo fiscal y el valor comercial de las propiedades.

de las propiedades. Los requisitos para que una propiedad pueda quedar exenta del pago de contribuciones .

. Las medidas que el SII adopta para difundir esta información entre los contribuyentes.

entre los contribuyentes. El procedimiento disponible para que los contribuyentes puedan reclamar el reavalúo de sus bienes raíces.

Gobierno recordó que "la recaudación del impuesto territorial no lo percibe el fisco"

Desde el Consejo para la Transparencia, su presidenta, Natalia González, enfatizó la relevancia de este requerimiento, destacando que las contribuciones son un impuesto "gravitante para las personas" y que afecta su patrimonio.

Por ello, considera "muy importante que la ciudadanía conozca sobre qué base se hace el cálculo para determinar el avalúo fiscal", si los estudios del SII son públicos y qué derechos tienen los contribuyentes para reclamar esta determinación. La transparencia en temas tributarios -señaló- es fundamental.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, recordó que el reavalúo de una propiedad no significa necesariamente un aumento en las contribuciones.

"Es distinto el tema del avalúo del pago de las contribuciones, porque cada vez que se produce un reavalúo, hay una facultad legal para modificar la tasa del impuesto territorial, de tal manera que el conjunto no crezca más de 10%. El aumento de un avalúo no significa que las contribuciones aumenten en la misma cantidad", puntualizó la autoridad.

Asimismo, dio cuenta "que la recaudación del impuesto territorial no lo percibe el fisco, no lo percibe el Gobierno central, sino que va a financiar a las municipalidades".

Frente a esto, advirtió que "muchas veces se construyen teorías conspirativas en torno a estas cosas, se dice: 'no, lo que pasa es que al gobierno le falta plata, entonces sube las contribuciones', y eso no es así porque el Gobierno no recibe la recaudación".

A la espera de la respuesta del SII, ya se han anunciado algunas medidas relacionadas, como la eliminación del factor comercial en Santiago Centro, lo que podría reducir las contribuciones hasta en un 50% para locales en esa área, y la creación de una plataforma para informar el valor del metro cuadrado y los avalúos por zona.