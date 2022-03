Tributaria y pensiones: Hacienda delinea la ruta de las principales reformas del Gobierno

La subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, delineó la ruta de las principales reformas del Gobierno afirmando que primero se enviará al Congreso, en diversos paquetos, la tributaria y luego, en el primer año, la reforma a las pensiones.

Sanhueza, militante de Revolución Democrática, detalló a La Tercera que "la idea es presentarla como una reforma tributaria coherente, que puede ir en distintos proyectos o paquetes tributarios".

La subsecretaria explicó que "los proyectos de la reforma tributaria podrían ser enviados al Congreso en distintos momentos para hacer más fluida la discusión. Es importante decir que la reforma es también una respuesta tributaria a las necesidades de Chile, que tienen que ver con el estancamiento en el crecimiento de la productividad, con la necesidad de tener mejores bienes públicos, con inequidades territoriales y con la crisis climática, para dar estabilidad y certezas".

"Los distintos impuestos van a responder a esos objetivos, hay una coherencia detrás de eso", destacó.

Sanhueza dijo que "probablemente" el proyecto de evasión, elusión y exensiones tributarias sea el primer proyecto que se envíe al Congreso de la reforma. "En exenciones hay un trabajo que se avanzó en el gobierno anterior y durante el trámite de la PGU. Con el tema de evasión y elusión también hay un proyecto en el Congreso sobre saldos en las cuentas corrientes que nos parece importante impulsar", destacó.

"Eso ayuda a avanzar en ciertas cosas. Tal como se ha dicho, el primer paquete tributario podría incluir también las otras componentes de la reforma a los impuestos personales, pero es algo que está definiéndose", agregó.

En ese sentido destacó que "el 40% de la recaudación tributaria que estimamos hacer es por la disminución de la evasión y elusión de impuestos y además coincide con que la Subsecretaría de Hacienda está muy relacionada con los servicios que están involucrados en eso".

IMPUESTOS VERDES

Ante la posibilidad de que la reforma tributaria incorpore impuestos verdes, la subsecretaria dijo que eso es "parte de las cosas que estamos conversando y que va a ser parte importante de lo que observemos para enviar este otro paquete de los impuestos verdes, que siempre lo vimos muy separado del resto del contenido de la reforma".

Sanhueza confirmó que los impuestos verdes irán como un paquete tributario "completamente separado" de la reforma "y tiene ir complementado con subsidios específicos".

"Ese tema probablemente va a ir un poco después. Todo el panorama se agravó un poco por el tema de la guerra en Ucrania y el aumento de los precios de los combustibles. Sin embargo, es algo en lo que hay que avanzar", aclaró.

PENSIONES: DESPUÉS DE LA REFORMA TRIBUTARIA

La subsecretaria de Hacienda remarcó y reiteró que el Gobierrno del Presidente Gabriel Boric respetará la propiedad de los fondos de pensiones que prepara La Moneda.

Sanhueza enfatizó que "eso siempre lo hemos descartado, pero se instala como una falsa disputa. De ninguna manera se pierde la propiedad de los fondos actuales y también futuros. Las cuentas son de las personas, como hoy día los fondos son de las personas que tienen acceso a estos cuando se jubilan, y eso debe respetarse".

"Más bien hay que complementar, porque lo que está pasando hoy es que los fondos no alcanzan para pagar pensiones suficientes. Por eso se necesitó la creación de un Fondo Solidario que complemente. De ninguna manera tocar esos fondos, más bien agrandarlos", añadió.

Respecto al proyecto, la autoridad explicó que "el programa lo que dice es que necesitamos construir un sistema de seguridad social en donde el negocio no sea un objetivo. El problema con el actual sistema es que las AFP tienen enormes utilidades que no son coherentes con un sistema que no da suficientes pensiones. Hay que corregir eso. Eso significa cambiar el sistema actual por un sistema de seguridad social".

"Tenemos principios en este tema, pero queremos escuchar a la ciudadanía y ver, después de ese diálogo, qué pasa. Ese diálogo debiera empezar después de la reforma tributaria. La idea es enviar el proyecto durante el primer año de gobierno", agregó.