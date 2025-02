Diputado Mirosevic y aranceles de EEUU al cobre: "Es un atentado a nuestra economía"

El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de una posible imposición de aranceles a los metales como el acero, aluminio y cobre, ha generado preocupación en Chile por su exportación del metal rojo.

Trump espera que con estas medidas la producción vuelva a EEUU, por lo que también anunció, desde hoy, aranceles del 25 por ciento a productos mexicanos y canadienses, y del 10 por ciento a los chinos.

La aplicación de aranceles al cobre chileno podría afectar la economía debido a que Estados Unidos fue el segundo país que más compró metal rojo durante el tercer trimestre del 2024.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal), enfatizó que "esto por su puesto que es un atentado no solo a nuestra minería, sino que a nuestra economía general. Chile tiene que estar muy atento y frenar, como sea, un alza de aranceles que es muy complicada de parte de Donald Trump".

"Chile no ha hecho nada para recibir una medida económica tan atentatoria contra nuestra economía, por lo tanto, sería completamente inexplicable por parte de Donald Trump", sostuvo.

Chile y Estados Unidos firmaron un acuerdo de libre comercio en 2003 que permitió que el 100 por ciento del comercio entre ambos países sea libre de aranceles.

En ese sentido, el director académico de diplomado en finanzas de la Universidad de Chile, Jorge Berríos, explicó que "no es que perdamos exportaciones, sino que entramos a competir con países que posiblemente no tengan aranceles, o con competidores que no van a tener un porcetaje equis de arancel".

"Si usted aplica un 10 por ciento del arancel, su costo es un 10 por ciento más caro que cualquier otro productor que va en las mismas condiciones, y como los precios son internacionales y se fijan en la Bolsa de Metales de Londres, lógicamente estamos compitiendo con un precio más caro que cualquier otro país", planteó.

De todas formas, aseguró que "no creo que lo haga de forma directa, dado que nosotros cumplimos con todas las normas y tenemos Tratado de Libre Comercio".

Nuevos aranceles a Canada

El gobierno canadiense fue notificado este sábado por la administración de Donald Trump, que empezará a aplicar aranceles del 25 % a las importaciones de ese país a partir del próximo martes, según informaron medios de Canadá.

Las principales cadenas de televisión canadienses señalaron que Estados Unidos notificó al gobierno del primer ministro, Justin Trudeau, que los aranceles del 25 % serán aplicados a todos los productos excepto al petróleo y gas, que tendrán un gravamen del 10 %.

El viernes, el líder canadiense advirtió que el país tiene lista "una respuesta inmediata, determinada, con fuerza pero razonable" a los gravámenes estadounidenses.

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Trump también reiteró su intención de imponer aranceles del 25 % a las importaciones de México y del 10 % a las de China.