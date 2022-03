El cobre se eleva a valores históricos, mientras que las bolsas sufren con el conflicto Rusia-Ucrania

La invasión de Rusia a Ucrania mantiene la incertidumbre en las bolsas de todo el mundo, principalmente luego de la toma del Ejército ruso a la principal central nuclear ucraniana en Europa durante las últimas horas.

El ex gerente general de la Bolsa de Santiago, Cristián Solís de Ovando, explicó que "las incertidumbres son las problemáticas para los mercados, hay riesgos potenciales geopolíticos de todo tipo, en la medida que esto no baje el diapasón o no baje un poquito la fuerza de esta invasión de los rusos a Ucrania, los mercados van a seguir muy golpeados".

Por otro lado, indicó que hay efectos en el petróleo "muy grandes, entonces además aquí hay un conflicto financiero, económico y político, entonces justo en esa triada -por decirlo de alguna manera- yace una cosa muy explosiva".

Mientras que el analista de mercados Benjamín Castillo, de XTB Latam, puntualizó que "la situación de momento es un poco más compleja por este ataque a esta planta nuclear y ha hecho que los mercados hayan tenido fuertes bajas".

"Los más beneficiados, sin duda, han sido las materias primas. Tenemos el alza semanal más fuerte desde el año 1974, casi los últimos 50 años, por tanto es una semana histórica con la cual las materias primas han tenido un alza de precios muy fuerte, la que incluye al cobre", advirtió el experto.

SE ESPERA UN PRECIO HISTÓRICO PARA EL COBRE

El cobre continúa subiendo su valor a niveles históricos, pero en el mercado de futuros, no en la Bolsa de Metales de Londres, por lo que se presume que la próxima semana el metal rojo podria alcanzar un valor récord.

En esta línea, Juan Carlos Guajardo, economista de Plusmining, señaló que "el precio, si vemos la cotización después del cierre, ha llegado a niveles incluso mayores, por lo tanto, de mantenerse esa tendencia, es posible que tengamos el precio más alto de todos los tiempos en el cobre, lo que sería un elemento bastante relevante".

"Estamos en una coyuntura con mucha incertidumbre, pero que, desde el punto de vista del precio del cobre, está resultando bastante positiva", acotó.

Desde el Gobierno también miran con atención esta situación, siendo el subsecretario de Minería, Edgar Blanco, quien explicó en Cooperativa que lo importante es que esta racha se convierta en tendencia.

"Rusia produce el 4 por ciento del cobre del mundo y también es un productor importante de aluminio, que es uno de los atributos del cobre. Por lo tanto, ha puesto tensión en los mercados que han acumulado stocks de cobre y es por eso que tenemos un precio que durante estos días está al alza", aseguró la autoridad.

Pese a esto, afirmó que "hay que observar la situación y tener siempre presente que lo que impacta de mayor medida en nuestro país es cuando el precio se mantiene alto por un periodo más extenso de tiempo".

Otra materia prima que ha sufrido una fuerte alza en su precio es el trigo, que esta semana se disparó un 40 por ciento en el mercado de referencia en Estados Unidos por el temor a una escasez del cereal derivada de la invasión rusa de Ucrania, superando este viernes los 12 dólares por fanega (unos 27 kilos), algo que no se veía desde la crisis financiera de 2008.