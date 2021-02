El valor del cobre subió 3,54% y continúa la marcha hacia su máximo histórico

El valor internacional del cobre registró una nueva alza de consideración, y llegó a los 4,36 dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

Esta cifra supone un alza diaria de 3,54 por ciento en comparación con el cierre de la pasada jornada, cuando el metal rojo se valoró en 4,212 dólares la libra.

Precio del cobre BML, 25 de febrero:

US$ 4,361 la libra (US$ 9.614,50 la tonelada)

Variación diaria: 3,54%

Promedio 2021: US$ 3,715 la libra