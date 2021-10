Nueva alza del precio del cobre: Llegó a su segundo valor más alto de la historia

El precio del cobre subió un 1,45 por ciento durante la última jornada y llegó a su segundo valor más alto de todos los tiempos.

El metal rojo se transa en cuatro dólares con 83 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres, según confirmaron desde Cochilco.

Precio del cobre BML, 19 de octubre:

US$ 4,832 la libra (US$ 10.652,0 la tonelada)

Variación diaria: 1,45%

Promedio 2021: US$ 4,181 la libra.