Precio del cobre logró leve alza tras jornada con su menor nivel desde agosto del 2021

Tras alcanzar ayer su menor nivel desde agosto del año pasado, este martes el precio del cobre logró un pequeño incremento en la Bolsa de Metales de Londres: 4,078 dólares por cada libra.

Con este ascenso, la materia prima logró superar el registro de 4,025 dólares la libra informado el lunes.

En este año, según datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el promedio del valor del cobre ha sido 4,463 de la divisa estadounidense la libra.

Precio del cobre BML, 21 de junio:

US$ 4,082 la libra (US$ 9.000,0 la tonelada)

Variación diaria: 1,41%

Promedio 2022: US$ 4,463 la libra.