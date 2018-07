Precio del cobre sufrió una nueva caída y llegó a su valor más bajo del año

En el marco de la denominada "guerra comercial" entre Estados Unidos y China, el precio del cobre sufrió una nueva baja, sitúandose en su valor más bajo durante lo que va de este año.

El precio del cobre cerró esta jornada en 2,80 dólares la libra, según informó la Bolsa de Metales de Londres, llegando a su nivel más bajo desde junio del año pasado.

En paralelo, las bolsas asiáticas y europeas también registraron cifras negativas durante esta jornada, como la de Japón (-1,19 por ciento), Shangai (-1,8 por ciento) y de Alemania (-1,34 por ciento).

El anuncio de Donald Trump en la víspera de un nuevo paquete de aranceles a China por 200 mil millones de dólares y la promesa de una respuesta de Pekín impulsaron las diversas caídas en las bolsas del mundo.

Gobierno manifiesta preocupación

Por ello, la preocupación llegó al Gobierno, pues el ministro de Economía, José Ramón Valente, advirtió que el metal rojo podría seguir cayendo de seguir escalando esta guerra comercial.

"Las escaramuzas han pasado a un conflicto que va escalando, lo que partió con algunas amenazas y unas pequeñas batallas comerciales, hoy día podrían transformarse en una guerra comercial, el mercado lo está tomando de esa manera y de mala manera", manifestó.

Valente recalcó que "el precio del cobre cae básicamente porque está adelantando la posibilidad de que la economía mundial crezca menos de lo que está creciendo hoy día y que se requiera menos cobre del que se está requiriendo hoy día, por lo tanto, si escala esta guerra comercial, eventualmente el precio del cobre va a seguir bajando o lo vamos a tener en estos niveles que son más bajos de lo que lo teníamos por largo tiempo".

Por su parte, Gustavo Lagos, economista del Centro de Minería de la UC, planteó que "no me extraña que esto siga bajando y yo creo que es difícil que se recupere hasta que no ceda la incertidumbre respecto de la guerra comercial".

"Esto no está determinado por la cantidad de cobre que se exporte o que se importe, sino que está determinado por la incertidumbre económica que existe a nivel mundial a raíz de esta guerra comercial", añadió.

Embajador designado en China: Esta es una guerra donde todos pierden

En tanto, la misma preocupación manifestó el recientemente designado embajador de Chile en China, Luis Schmidt.

El aún líder de la Federación de Productores de Fruta (Fedefruta) desestimó que la guerra comercial beneficie a ciertas exportaciones nacionales.

"El gobierno chino está extremadamente preocupado porque este tipo de noticias uno sabe cómo parten pero no sabe cómo se terminan", aseveró.

"Por aquí han salido algunas voces y he visto en la prensa que efectivamente, como le pusieron aranceles a la carne de cerdo, a la carne de ave, Chile podría tener ventajas comparativas para llegar a China u otros mercados, eso no es así, esa es una ventaja muy efímera, esto es una guerra donde todos pierden", recalcó Schmidt.