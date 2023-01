El dólar sube hasta los 825 pesos y el cobre cierra la semana con buena racha

Luego de una semana contínua de caídas, este viernes el dólar se ha mantenido al alza rondando los 825 pesos luego de que Estados Unidos informara ayer una atenuación de la inflación.

En cuanto a los pronósticos, los especialistas estiman que la divisa estadounidense podría mantenerse en torno a los 830 y 840 pesos debido, principalmente, a la presión inflacionaria en Chile.

Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria, manifestó que "el dólar ha mostrado caídas importantes en las últimas semanas en medio de fundamentos tanto externos como internos que han apoyado este movimiento".

"Por la parte externa hemos visto un fuerte incremento del precio del cobre después de la reapertura de la economía china. Además de eso, hemos visto que el dólar a nivel general se ha ido debilitando debido a la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos pronto finalice su proceso de alza de tasas, situación que genera precisamente que el billete verde tenga un menor valor frente a diversas monedas del mundo", explicó.

El precio del cobre alcanzó los 4,13 dólares la libra, con una variación diaria de un 0,39%, y que culmina con una semana de alzas en la Bolsa de Metales de Londres.

Jorge Rojas, economista y académico de la Universidad Andrés Bello, resalta que "lo que se observa es que tiene un techo, tiene una resistencia que está en los 4,5 dólares por libre. Hoy día se sitúa en 4,16 dólares por libra, o sea todavía podría subir un poco más, sin embargo, los indicadores técnicos muestran que en las próximas jornadas el precio podría empezar a retroceder hasta los 4 dólares por libra".

Precio del cobre BML, 13 de enero 2023:

US$ 4,131 la libra (US$ 9.107,0 la tonelada)

Variación diaria: +0,39 %

Promedio 2023: US$ 3,933 la libra.