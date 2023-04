Boric y el litio: "Muchos pueden tener legítimas dudas; por eso necesitamos conversar con todos"

El monumento Ruinas de Huanchaca, en la ciudad nortina de Antofagasta, fue el escenario este viernes de la ceremonia de presentación de la nueva Política Nacional del Litio.

La iniciativa, anunciada anoche por el Presidente Gabriel Boric en cadena nacional, contempla la creación de una Empresa Nacional del Litio con la que, junto a otros elementos, buscará posicionar a Chile, que tiene las mayores reservas del mundo, en la carrera global para explotar el llamado "oro blanco".

El Mandatario llegó hasta la presentación del plan junto con los ministros de Minería, Marcela Hernando; de Hacienda, Mario Marcel; de Economía, Nicolás Grau; de Ciencia, Aisén Etcheverry; y de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, además del vicepresidente de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), José Miguel Benavente, y el presidente de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), Máximo Pacheco.

"Algunos me preguntaban en Santiago qué sentido tiene, si ayer por la noche hicimos una cadena nacional dando cuenta de la Estrategia Nacional del Litio, venir hoy día a repetirlo a Antofagasta, y creo que tiene todo el sentido, porque la historia nos ha enseñado que, si no hacemos esto desde los territorios con las comunidades, conversando con los parlamentarios o las autoridades locales; si no hacemos esto en conjunto con la gente que conoce mejor que nadie el terreno que habitan, las cosas no van a funcionar", afirmó Boric en su discurso.

"REQUIERE QUE TRABAJEMOS JUNTOS"

"No me cabe ninguna duda que las grandes tareas del país -en particular, un nuevo modelo de desarrollo- requiere que trabajemos juntos en unidad y dejando de lado diferencias políticas", aseguró Boric.

Enfatizó que "estamos trazando un camino de largo plazo para nuestro país y las diferencias que podamos tener hoy día en el Congreso se van a quedar pequeñas a la luz de la historia. No van a entrar en la luz de la historia. Y por eso es importante que todos y todas estemos a la altura".

El Jefe de Estado abordó las críticas de varios gremios del empresariado, como la Conferederación para la Producción y el Comercio (CPC), la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), por el rol preponderante que tendrá el Estado en el plan del Gobierno.

La estrategia "fue producto de un trabajo multisectorial y que muchos de ustedes que están aquí presentes pueden tener legítimas dudas o planteamientos respecto de ella. Por eso he decidido venir al norte, porque (para) llevar adelante esta gran tarea con foco en un mayor desarrollo para el país en las regiones necesitamos que conversemos con todos: con los trabajadores y trabajadoras, con los empleadores, con los sindicatos, con los gremios, con las empresas, con la comunidad científica, con los pueblos originarios y con las comunidades locales".

"Como pilar estamos convocando un proceso de diálogo y participación para recoger las visiones y saberes en torno a la nueva gobernanza del litio y de los salares, y acá todos son importantes, en la medida que tengamos como voluntad conjunta la de avanzar y no estancarnos", afirmó.

"TENEMOS QUE HACERLO DISTINTO A CÓMO LO HEMOS HECHO ANTES"

El Presidente advirtió que "tal como en algún momento han sido otros minerales, el litio nos presenta una gran oportunidad para el desarrollo que no podemos desaprovechar y tenemos que hacerlo distinto a cómo lo hemos hecho antes. Cuando hablamos de desarrollo, estamos pensando en el bienestar para los habitantes de nuestra patria, no para unos pocos; que la riqueza en nuestro territorio sea mejor distribuida, descentralizadamente".

En tal sentido, aseguró que "la industria del litio tiene que estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de una industria. Para esto es indispensable -y así lo hemos definido- que el Estado esté presente en todo el ciclo productivo del litio y por eso vamos a enviar al Parlamento, después del proceso participativo, el proyecto de ley para crear una Empresa Nacional del Litio y el Comité Corfo de Litio y Salares, asegurando también su sustentabilidad en el mediano y largo plazo"

"Lo queremos hacer -y quiero insistir mucho en esto- con la participación de las comunidades de pueblos indígenas y con altos estándares de protección ambiental", remarcó.