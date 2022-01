Corte de Copiapó dictó orden de no innovar y suspendió proceso de licitación del litio

La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió esta jornada a trámite el recurso de protección presentado por el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas (independiente), que buscaba suspender la adjudicación de la licitación pública de los yacimientos de litio en el país.

El tribunal de alzada, además, dictó una orden de no innovar, por lo que se suspende el proceso de licitación de contratos de explotación, exploración y beneficio de litio.

En fallos unánimes, la Primera Sala del tribunal de alzada acogió las solicitudes del gobernador regional de Atacama y de comunidades indígenas, respectivamente, y dio un plazo de de 10 días para que la parte recurrida evacue un informe sobre la materia.

"Téngase por interpuesto recurso de protección. Pídase informe a los recurridos (ministro de Minería y subsecretario de minería), el que deberá evacuarse dentro de décimo día, debiendo acompañar todos los antecedentes que obren en su poder", ordenó el tribunal de alzada, y añade que "ofíciese a efectos de notificar a la recurrida por la vía más expedita de la interposición del presente recurso y la concesión de orden de no innovar, adjuntando copia del recurso y de la presente resolución".

AHORA: Corte de Apelaciones de Copiapó acoge a trámite recurso de protección y dicta orden de no innovar que suspende proceso de licitación de contratos de explotación, exploración y beneficio de litio pic.twitter.com/QEtjnIMq0j — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) January 14, 2022

La acción judicial presentada por Vargas iba dirigida contra el ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, y el subsecretario de la misma cartera, Edgar Blanco, aludiendo a una serie de garantías constitucionales como la igualdad ante la ley, el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica.

"El recurso litio sólo será una alternativa real de desarrollo para el país y sus regiones en la medida que se considere la opinión de todos y todas, el litio está reconocido en nuestra Constitución como un producto estratégico, que es de propiedad de todos los chilenos y chilenas, por lo tanto, cualquier definición asociada a este producto y dada esa condición, lo que requiere es un gran consenso", planteó Vargas.

La autoridad regional añadió que "lo que hay en esta licitación que inició la actual administración es precisamente una falta de consenso, porque lo que ha pedido el gobierno electo es que esta discusión se retrase, que no se anticipe en decisiones porque aquí está en juego una alternativa real de desarrollo innovador, con investigación para las regiones y el país".

Cabe recordar que el recurso fue presentado el martes 11 de enero y, al día siguiente, el Ministerio de Minería dio a conocer los resultados de la licitación del litio a dos empresas: la multinacional china ByD y la firma Servicios y Operaciones Mineras del Norte, cuyas ofertas totalizaron 121 millones de dólares para el Estado.

EQUIPO DE BORIC: NO ESTAMOS DE ACUERDO CON LA ADJUDICACIÓN

El diputado RD y miembro del equipo del Presidente electo, Gabriel Boric, Giorgio Jackson, indicó que "sabemos que las facultades del Ejecutivo hasta el 11 de marzo son del Presidente Piñera y de sus ministros y, por lo mismo, yo al menos no creo que haya que seguir redundando en esto, nosotros no estamos de acuerdo con que la adjudicación se haya hecho ahora, pero por cierto hay algunos aspectos que nos parecían muy graves dentro de la primera posibilidad de licitación y algunos de sus puntos efectivamente fueron enviados en una minuta al ministro Jobet".

Esto luego que se afirmara que se tomaron en cuenta los puntos del Gobierno entrante por parte del actual Ejecutivo, a lo que Jackson señaló que "nuestra principal observación al ministro Jobet fue que esta adjudicación se postergara, es cierto que hubo una minuto de trabajo para ver los detalles de aquellos aspectos que no nos gustaban de la licitación, pero aun así fue prerrogativa del Ejecutivo el no acoger la principal solicitud que se le hiciera desde el Gobierno entrante que era no adjudicar más allá de algunas recomendaciones".

Respecto a esta decisión de la Corte de Apelaciones nortina, el actual parlamentario aseguró que "nuestros abogados están revisando el fallo".