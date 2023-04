Grau y Corfo por tuit de Elon Musk: Está minimizando la relevancia del litio; Chile tiene capacidad de refinación

El ministro de Economía, Nicolás Grau, salió este sábado al paso de los dichos del multimillonario empresario sudafricano Elon Musk luego del anuncio de la Política Nacional del Litio del Presidente Gabriel Boric, una iniciativa con la que, junto a otros elementos, buscará posicionar al país, que tiene las mayores reservas del mundo, en la carrera global para explotar el llamado "oro blanco".



A través de la red social Twitter -que compró en octubre de 2022-, el dueño de Tesla y SpaceX dijo que el mineral "es muy común en toda la Tierra" y que lo que importa "es la capacidad de refinación", en respuesta a un tuit de la cuenta Unusual Whales que destacaba: "Chile nacionalizará la industria del litio del país, el segundo mayor productor a nivel mundial de un metal esencial en las baterías de vehículos eléctricos, para impulsar su economía y proteger su medio ambiente".

Lithium ore is very common throughout Earth. What matters is refining capacity.