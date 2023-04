Grau y el litio: "Actuemos todos de forma patriota para que Codelco pueda hacer su tarea"

El ministro de Economía, Nicolás Grau, defendió este domingo el rol de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) en la Política Nacional del Litio, iniciativa con la que el Presidente Gabriel Boric, junto a otros elementos, busca posicionar a Chile, que tiene las mayores reservas del mundo, en la carrera global para explotar el llamado "oro blanco".

Para lograr su objetivo, el Mandatario propuso crear una Empresa Nacional del Litio, que será 100% estatal, pero que podrá asociarse con privados para el desarrollo de proyectos y buscar alianzas -en una primera etapa, a través de la cuprífera estatal- con empresas particulares "para la exploración, explotación y agregación de valor".

Sin embargo, será el Estado quien tendrá la participación mayoritaria en las iniciativas estratégicas.

"Confiemos en Codelco. Codelco es una tremenda empresa, que enfrenta problemas, pero es una tremenda empresa. Es un orgullo del país", dijo Grau en Tolerancia Cero, de CNN Chile.

"El Presidente le ha dicho a Codelco: 'Siéntese usted a conversar y logre un buen acuerdo para el país'. Creo que hay que darle espacio a Codelco y todos actuar de forma patriota, empujando a Codelco, para que pueda hacer su tarea", abogó el secretario de Estado.

"LEER ESTO COMO UN PLAN ESTATISTA ES UN EXCESO"

A pesar de que en Chile hay cerca de 60 salares, actualmente solo se explota uno: el Salar de Atacama, el más grande del país y tercero del mundo, que concentra el 90% de las reservas de litio en el país y el 30% de la producción mundial.

Solo dos empresas en todo el país pueden explotar el litio chileno: la Sociedad Química y Minera (SQM), controlada por la china Tianqi y el yerno del exdictador Augusto Pinochet (1973-1990), Julio Ponce Lerou, cuyas acciones se desplomaron tras el anuncio de Boric, y la estadounidense Albemarle.

Los grandes empresarios han opinado que en la propuesta del Gobierno el sector privado queda "relegado a un segundo plano" y que es "un contrasentido" requerir su capital sin ofrecerles "el control de cómo se invierte".

"Este no es un plan estatista", aseguró Grau.

El ministro planteó que "hay un ámbito de esta estrategia donde tenemos total libertad y podríamos hacer lo que quisiéramos, todos nuestros sueños, porque, primero, no pasa por proyecto de ley y, segundo, no hay ningún privado allí participando, que son todos los otros salares; por lo tanto, (en esos casos) no hay ningún derecho y ningún contrato que respetar, y nosotros, en esos lugares donde tenemos total libertad, queremos hacer articulación público-privada".

"Esta es una demostración muy clara de que leer esto como un plan estatista es un exceso", enfatizó.

Ante la preocupación que este tipo de políticas se extienda hacia otras industrias, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló durante la mañana del domingo que "la participación mayoritaria del Estado se reservaría para proyectos de relevancia estratégica", como es el caso del litio.

Respecto a las negociaciones con los actuales operadores (SQM y Albemarle) del Salar de Atacama, se buscará una forma de control estatal que pueda ocurrir por vía de participación accionaria o vía pacto de accionistas, aseguró Marcel.