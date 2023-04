Ministra de Minería y producción del litio: La participación del Estado es lo mejor para el país

La ministra de Minería, Marcela Hernando, descartó este sábado que la participación del Estado en la producción del litio a futuro sea una decisión irracional o estatista, asegurando, por el contrario, que se trata de "lo mejor para el país".

"Creo que no (es una decisión irracional o estatista). Sobre el litio se sabe que este es un boom, todo el mundo habla del boom del litio que va a durar aproximadamente dos o tres décadas. No obstante, tenemos un momento precioso, porque como país nos hemos demorado mucho tiempo en tomar algunas decisiones", analizó la titular de Minería.

En esta línea, la secretaria de Estado destacó que la Estrategia Nacional del Litio "ha sido tremendamente conversada entre nosotros, debatida, muy reflexionada entre los técnicos y estamos convencidos de que es lo mejor para el país".

"A nosotros lo que nos interesa es poder capturar la mayor cantidad de riqueza para el país y para las necesidades que tiene la gente, para resolver los problemas de seguridad de una serie de otras cosas", puntualizó Hernando.

En tanto, su par de Economía, Nicolás Grau, abordó en esta jornada las críticas de los gremios de empresarios sobre "haber relegado a un segundo plano" al sector privado con esta propuesta, descartando que sea una señal de desconfianza por parte del Gobierno y que a medida que se estudie lo presentado irá cambiando el tono.

Mientras que la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó en sus redes sociales que lo que plantea el Ejecutivo con la Estrategia Nacional del Litio "no es quien es dueño del Litio, porque el dueño ya es el Estado", sino que es una "estrategia liderada por el Estado para desarrollar una industria sostenible, verde y con alto valor agregado en colaboración con los privados".

Lo q planteamos con la Estrategia Nacional del Litio no es quien es dueño del Litio, porque el dueño ya ES el Estado. Lo que proponemos es una estrategia liderada por el E° para desarrollar una industria sostenible, verde y con alto valor agregado en colaboración con los privados — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) April 22, 2023

MIRADA DE EXPERTOS

Desde la mirada de los expertos, se advierte que si bien ya fue presentada la política nacional del litio, este es un proceso que no se resolverá inmediatamente, ya que el Gobierno debe evaluar si se requiere inversión para lograr esa participación del 51 por ciento que se pretende.

"Los números ya están claros. Cuando se sepa que en los casos A, B, C, D el Estado no puede tener mayoría porque no dan los números, a menos que ponga inversión en dinero, cosa que no está haciendo, ahí el Gobierno tendrá que tomar una decisión", advirtió Gustavo Lagos, doctor en minería, quien señaló también que en esa situación habrá que definir una postura: "puede ser la misma que ha tomado Bolivia de no hacer nada, bloquear el proyecto; o darle el visto bueno, qué es lo que ha hecho Argentina".

"Cuando hay aceptación de que el Estado no va a lograr el 51 por ciento solamente con las ganas de tenerlo, sino que tiene que poner inversión, hay que tomar una decisión: por algo en Argentina la participación del Estado es menos del 10 por ciento en los proyectos", analizó el académico de la Universidad Católica.

Lagos señaló además que la caída de un 15 por ciento de las acciones de SQM corresponde a una sobrerreacción ante el anuncio del Gobierno y que su reducción en el valor de éstas sería temporal.

Finalmente, adelantó que de aquí a fin de año ya podría estar más claro el panorama respecto a la participación y el control que tendría el Estado en la explotación de este mineral.

OPOSICIÓN MANTIENE LOS CUESTIONAMIENTOS

Los cuestionamientos de la oposición a la Estrategia Nacional del Litio se mantienen y este domingo el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, cuestionó el cambio de posturas del Presidente Gabriel Boric en un día.

"El mismo día que en la Enade transmite que es importante la colaboración pública privada y lo que hace la empresa para el desarrollo de los países; termina entregando una declaración de estatización o de rol preponderante del Estado en una industria que el último año, con la participación de los privados, le ha entregado al Estado de Chile más recursos que Codelco", afirmó el parlamentario.

Explicó que "estratégicamente es una mala decisión, porque al final, entre la creación de una empresa de burocracia estatal para que administre o para que se haga cargo de este desafío, pueden pasar muchos años y puede haber una oportunidad perdida en esta materia si no somos capaces de aprovecharla a tiempo".

"El litio está en muchos países en el mundo, no solamente Chile; lo importante es ver qué pasa y entender cómo se desarrolla", cerró Macaya.