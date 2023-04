SQM advirtió que arriesga 745 millones de dólares por diferencias con el SII por contingencias tributarias

En el último informe financiero de la minera SQM, correspondiente al cuarto trimestre de 2022, develó un alza en las contingencias tributarias que mantiene el Servicio de Impuestos Internos, que se estiman en un monto de US$ 745,3 millones, diferente a lo estimado a fines de 2021 con alrededor de 79,8 millones de dólares.

Según lo informado por La Tercera, los resultados de la empresa en 2022 marcaron ingresos de 10.711 millones de dólares y utilidades por US$ 3.906 millones, debido al alza en los precios del litio y la demanda por la electromovilidad. Igualmente, el balance del año pasado dejó además US$ 5.000 millones en pago al Estado.

Sin embargo, en la contingencia tributaria, la minera explica que su filial SQM Salar, que explota el Salar de Atacama, principal depósito salino de Chile, ha presentado tres reclamaciones tributarias contra el SII por el cobro de impuestos de los años tributarios 2012 al 2018 (correspondiente al 2011 y 2017 comercial). El monto por estas reclamaciones de US$ 127 millones, cifra pagada por la empresa.

Asimismo, en septiembre de 2022, el SII liquidó diferencias para el año tributario de 2019 respecto al impuesto específico a la actividad minera y otros ajustes por 36 millones de dólares. Desde la empresa aseguraron que pagaron la cantidad, "teniendo un año para reclamar de tal liquidación, lo cual contempla hacer de manera enérgica".

"El SII ha buscado ampliar la aplicación del impuesto específico a la actividad minera a la explotación de litio, sustancia que no es concesible bajo el ordenamiento jurídico", advirtió la empresa en sus estados financieros.

No obstante, el órgano estatal aún no liquida el año 2022 de la empresa y como el precio del litio subió, se especula que el monto tributario sea de hasta US$ 743,3 millones. Diferente a los años del año anterior donde se estimaban unos US$ 79,8, casi diez veces menos.

"Si el SII utiliza un criterio similar al utilizado en los años anteriores, es posible que realice liquidaciones en el futuro correspondientes a dicho período. La estimación de la sociedad para el monto que podría ser liquidado por el SII asciende a US$ 745,3 millones, si es que se descuenta el impuesto de primera categoría y sin considerar intereses y multas", explicó SQM en su reporte.

Este año la minera no metálica registró ventas de litio por US$ 8.125 millones, un 770% más que en 2021. El precio de venta de la materia prima ascendió a 52 mil dólares por tonelada métrica, el año anterior estaba en un poco más de 14 mil.

"EL LITIO QUE EXPLOTA SQM SALAR SE AMPARA EN UNA EXCEPCIÓN A LA INCONCESIBILIDAD"

Desde el Servicio de Impuestos Internos respondieron que a diferencia de lo que dice la empresa, SQM sí es sujeto del Impuesto Específico de la Actividad Minera y el que la explotación que realiza emplea los mismos derechos que tiene cualquier explotador minero.

"El litio que particularmente explota SQM Salar se ampara en una excepción a la inconcesibilidad, contenida en el artículo 5°, Letra a), del Decreto Ley 2.886 de 1979", explicó el SII.

El decreto al que apunta el órgano es que se declaró el litio como un mineral estratégico y reservado para el Estado, a excepción de las pertenencias mineras inscritas antes de 1979. En esa categoría caen las pertenencias que Corfo arrienda tanto a SQM y Albemarle.

Además, reconocieron los litigios vigentes por el pago del IEAM de los años tributarios de 2017 y 2018. Y también que la empresa estadounidense Albemarle, que también explota litio en el Salar de Atacama, cumple con las obligaciones.

"La posición del SII sigue siendo que la empresa afecta al IEAM y hará valer sus argumentos en tribunales hasta las últimas instancias judiciales. En ese contexto, a través de la Dirección de Grandes Contribuyentes, está cumpliendo con su obligación legal de verificar el correcto cumplimiento tributario en la determinación del Impuesto Específico a la Actividad Minera en la explotación del litio en sus diversas formas, lo que incluye la revisión de los períodos tributarios siguientes al que actualmente se discute en tribunales", profundizó el órgano.

"En caso de establecerse diferencias, efectuará las liquidaciones correspondientes. Para ello cuenta con los plazos de prescripción de la acción fiscalizadora del artículo 200 del Código Tributario, que establece que el SII tiene 3 años para fiscalizar desde el vencimiento del plazo legal para pagar el impuesto, plazo que se puede extender hasta 6 años", explicó.

En cuanto a las tres reclamaciones presentadas, SQM logró un fallo favorable para el 2017 y 2018, pero perdió las relacionadas con los años anteriores. Todos los casos han sido apelados a tribunales superiores.

Asimismo, hace unos años, la minera recurrió con un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra de los cobros y el Tribunal Constitucional lo rechazó.