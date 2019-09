Donald Trump remarcó que EE.UU. no necesita petróleo o gas del Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su país no necesita el petróleo o el gas del Oriente Medio, mientras su Gobierno aguarda información de Arabia Saudí sobre los ataques contra refinerías de ese país.

"Dado que hemos trabajado tan bien (en relación) con Energía en los últimos años (gracias, Sr. Presidente), somos un exportador neto de energía", escribió Trump en su cuenta Twitter.

"Somos ahora el Productor Número Uno de Energía en el Mundo", añadió el Jefe de Estado. "No necesitamos el petróleo y el gas del Oriente Medio y, de hecho, tenemos allí unos pocos buques cisterna".

"¡Pero ayudaremos a nuestros aliados!", remarcó.

Because we have done so well with Energy over the last few years (thank you, Mr. President!), we are a net Energy Exporter, & now the Number One Energy Producer in the World. We don’t need Middle Eastern Oil & Gas, & in fact have very few tankers there, but will help our Allies!