Acelerada tramitación del Presupuesto: Cámara Baja espera despachar partidas este martes

La Cámara Baja espera terminar durante este martes la discusión de las partidas de Presupuesto, con el fin de que el texto sea despachado para continuar su tramitación en el Senado.

En la sesión que comenzó pasadas las 10:00 horas se ha avanzado rápidamente, con el rechazo -hasta ahora- de 11 partidas: Deporte, Medioambiente, Energía, Segpres, Segegob, Minería, Salud, Educación, Relaciones Exteriores, Interior y Presidencia.

En el debate de esta jornada, el diputado Felipe Donoso (UDI) dijo que "creemos que es importante reducir gastos en cosas superfluas, como tener ministerios solo por el hecho de tener el cargo de ministro. Creemos que aquí hay funciones que se pueden hacer sin ningún problema, puede haber un secretario general de gobierno que no sea un ministro".

Por su parte, Agustín Romero (Republicanos) llamó a "reducir gasto y darle una función pública que corresponde. Esperamos tener los votos en la próxima legislatura, porque este (Segegob) va a ser el primer ministerio que los Republicanos vamos a terminar".

Sobre la posible eliminación de ese ministerio, el titular de Hacienda, Nicolás Grau, aseveró que "efectivamente hay países donde esto se tiene en un ministerio aparte, hay países donde esto es parte del equipo de Presidencia o está alojado en otros ministerios. Por lo tanto, en este caso, nosotros como Ejecutivo no manifestamos una diferencia de fondo, sino simplemente procedimental".

"El debate de Presupuesto no es el momento para discutir cuál va a ser la naturaleza de un ministerio, porque es un cambio permanente. Uno en la Ley de Presupuestos no puede hacer cambios respecto a la estructura de un ministerio", añadió.