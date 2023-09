Boric presentó Presupuesto 2024 que "cuida con celo el buen uso de los recursos"

El Presidente Gabriel Boric presentó este jueves, en cadena nacional, la Ley de Presupuesto 2024 que enviará mañana al Congreso Nacional y que propone un aumento del 3,5 por ciento del gasto público.

Es un proyecto que "cuida con celo el buen uso de los recursos de las chilenas y los chilenos, y que pone controles de probidad más estrictos para evitar que cualquier persona inescrupulosa use de manera incorrecta los recursos destinados a satisfacer las necesidades sociales", relevó.

"Pese a las restricciones del momento", erario fiscal sube el gasto y pone énfasis en seguridad, salud, educación, vivienda, emergencias, cuidados y cultura, detalló: "Consolida los avances para poder seguir mejorando la vida de nuestros habitantes, en particular de las familias trabajadoras de ingresos bajos y medios, de jóvenes y de personas mayores. Y es, también, un Presupuesto responsable, que gestiona bien la economía y refuerza el crecimiento".

En específico, incrementa los recursos en salud un 8,1%; en vivienda, un 11,9%; en educación, un 4,2%; en seguridad pública, un 5,7%; en emergencias, un 28%; en cuidados, un 20%, y en cultura, un 6,8%.

Destacó que "con responsabilidad fiscal y gestión logramos estabilizar y mejorar la economía más rápido de lo proyectado".

En esa línea, resaltando que en 2022 hubo "cifras récord de inversión extranjera y revertimos los augurios de una gran recesión", y que en 2023 la inflación sigue bajando, enfatizó que "hemos puesto la casa en orden para que la economía familiar, su economía, se recupere".

"El año 2024 será un año de reactivación económica. Chile volverá a crecer y la inflación seguirá bajando hasta alcanzar sus niveles normales del 3%. Este Presupuesto da las certezas necesarias para asegurar que esto ocurra", sostuvo.

"LOS RECURSOS SON DE TODOS LOS CHILENOS"

"Los recursos públicos son de todas y todos los chilenos y nadie puede aprovecharse de ellos", afirmó también, a propósito del escándalo de los convenios que ha salpicado principalmente a carteras de Gobierno, gobiernos regionales y a algunos partidos oficialistas en cuanto a transferencias a fundaciones.

"Por eso, siguiendo con la propuesta de la Comisión Jaraquemada, la Ley de Presupuesto 2024 incluye muchísimas modificaciones para poder elevar los estándares y el buen uso de los dineros por parte del Estado", puntualizó sobre las medidas que fueron anunciadas más temprano en La Moneda.

Entre éstas destaca "la regulación de las transferencias corrientes y de capital para privados, aplicando la concursabilidad, nuevos estándares para convenios y limitando la subcontratación y la participación de los funcionarios públicos en concursos"; en tanto que "para los Gobiernos Regionales se elimina la asignación directa para la ejecución de políticas públicas, se aumenta el control y la consulta a los Consejos Regionales y se instaura la concursabilidad como norma general".

Estas propuestas "no pretenden ni burocratizar ni hacer más lenta la ejecución presupuestaria, sino un equilibrio y cuidar con celo los recursos que les pertenecen a ustedes y asegurar que estos se ocupen de manera correcta (...) No le vamos a dar espacio a la corrupción, se halle donde se halle", continuó.

SUELDO MÍNIMO DE 500 MIL PESOS EN JULIO

En su discurso, que se extendió durante 19 minutos, confirmó también que, "a pesar de las restricciones económicas, aumentamos el sueldo mínimo de forma histórica y en julio del 2024 este llegará a los 500 mil pesos: este presupuesto se hace cargo de este incremento, otorgando subsidios directos a las MiPymes para que nadie se quede atrás".

"Y vamos a seguir apoyando a los hogares de bajos ingresos, financiando el aumento de la asignación familiar y el subsidio único familiar que iniciamos en 2023, y con otras iniciativas innovadoras como el Bolsillo Electrónico", agregó.

"GOBERNAR ES CONSTRUIR"

Boric aseguró también que "en 2024 daremos certezas también para elevar la inversión y la productividad, y para ello dialogaremos con todos los sectores construyendo acuerdos transversales".

Asimismo, "en obras públicas, vamos a acompañar la reactivación económica del próximo año con una inversión pública que se consolida en el 4,1% del PIB. ¿Qué significa esto en concreto? Más y mejor infraestructura, más y mejores empleos, y mejorar la productividad", destacó.

"Y es que gobernar es construir", enfatizó.

Con el objetivo de continuar avanzando hacia la meta de entregar 260 mil viviendas nuevas construidas durante el Gobierno, los recursos aumentarán en más de 280 mil millones de pesos: "Ya hemos terminado más de 75 mil nuevas, y otras 130 mil están ya en ejecución. El sueño de la casa propia se ha hecho realidad para familias de San Carlos, Villa Alegre y Puente Alto, entre tantas y tantas otras".

En tanto, con foco en la "justicia territorial", adelantó que el plan "'Trenes para Chile' va a tener nuevos servicios como, por ejemplo, el de Curicó-Talca-Linares y el de Llanquihue-Puerto Montt"; y que se implementarán buses eléctricos en Coquimbo, La Serena, Colina y Valparaíso.

"EL CRECIMIENTO, POR SÍ MISMO, NO BASTA"

El jefe de Estado cerró su alocución insistiendo en el llamado a las fuerzas políticas, sobre todo de la oposoción, a avanzar en el pacto fiscal y destrabar el debate por la reforma de pensiones.

"Pese a que estamos avanzando en distintas áreas, sabemos que esto no es suficiente, pero, al igual que en todas las familias, no podemos gastar más de lo que tenemos. El crecimiento (de la economía) por sí mismo no va a bastar para atender a cabalidad todas las necesidades de la ciudadanía y poder tener una sociedad más justa. Por eso, necesitamos ingresos permanentes para gastos que son permanentes y es por ello que el pacto fiscal que le hemos propuesto a los chilenos y al Parlamento es tan relevante", sostuvo.

Siguiendo la misma línea, recalcó que "mejorar las pensiones, por ejemplo, no depende de este Presupuesto, sino de un acuerdo país que sigue estando pendiente: es momento de poner el interés superior de Chile por delante, terminar con las diferencias entre nosotros, los políticos, y concretar este acuerdo nacional a la brevedad".

LAS MEDIDAS EN DETALLE

