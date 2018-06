La comisión mixta de Presupuestos decidió suspender la sesión que estaba programada para este miércoles y a la que había citado al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, para explicar los recortes en el erario nacional por 1.100 millones de dólares durante este año.

"Él (ministro Larraín) en lo formal informó por escrito que no podía asistir porque tenía reunión con el Presidente de la República, esa es la versión oficial. Ayer se me explicó que había otros motivos para pedir que se suspendiera la sesión. En lo concreto, él ha manifestado que no va a asistir. Vamos a suspender la sesión", explicó el presidente de la comisión, el senador Juan Pablo Letelier (PS).

La Dirección de Presupuestos anunció anoche el retiro del decreto respectivo para el recorte del presupuesto. El contralor Jorge Bermúdez, además, confirmó que el documento tenía múltiples observaciones que no permitían la toma de razón.