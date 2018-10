Diputado Jackson pidió al Gobierno no ser "soberbio" en el Presupuesto 2019

El diputado Giorgio Jackson (RD), integrante de la comisión de Hacienda, pidió al Gobierno no ser "soberbio" en el proyecto de Presupuesto 2018 ingresado al Congreso y que se encuentra en análisis por la Comisión Especial Mixta.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el diputado del Frente Amplio aseguró que en este proyecto el Gobierno tiene dos alternativas.

"Tiene la posibilidad de ir a la confrontación como lo hizo de alguna manera con el veto presidencial, en materia de sueldo mínimo y que fue un poco al choque", dijo.

"O puede entrar y entender que si bien sacaron un 55 por ciento en segunda vuelta lo que los tiene como Gobierno y es absolutamente legítimo, lo cierto es que también en materia parlamentaria recibieron cerca de un 38 por ciento de apoyo lo que genera una mayoría a la oposición que es donde se tiene que tramitar el presupuesto", detalló.

Según el diputado, "tiene que haber una expresión de distintos lados en la cual haya una negociación. No puede ser que el Gobierno diga este es el presupuesto, me lo aprueban así o no tenemos presupuesto. Eso sería súper soberbio por parte de un Gobierno, espero que no sea esa la estrategia".

Además, el diputado explicó cuáles serán los focos del Frente Amplio en la materia. Dijo que se ha pedido a los parlamentarios del conglomerado que participen de oyentes de las discusiones de las subcomisiones y que "uno de nuestros principales focos va a ser que no haya recortes a los programas sociales".