Fundación Salvador Allende: Presupuesto cero de 2026 amenaza la "preservación de archivos históricos"

La Fundación Salvador Allende expresó su "estupor y disconformidad" por la decisión del Congreso de no otorgarle financiamiento para el 2026, en el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos.

A través de una declaración, manifestó que "la medida no solo es injusta, sino también arbitraria, pues somos la única fundación presidencial que queda fuera del financiamiento público".

"Durante décadas, la Fundación Salvador Allende ha desarrollado un trabajo ininterrumpido en la promoción de la memoria, el arte, los derechos humanos y los valores democráticos. La eliminación total de nuestro presupuesto compromete seriamente la continuidad de nuestras actividades, programas educativos, preservación de archivos históricos y el funcionamiento de nuestras instituciones asociadas", recalcaron.

La sede de la fundación, ubicada en calle República (Foto: Fundación Salvador Allende)

El texto continúa detallando que "cumplimos con todas las normativas vigentes, siempre hemos realizado las rendiciones en tiempo y forma. Realizamos un aporte permanente al patrimonio histórico, cultural y democrático del país. Por tanto, la decisión es incomprensible".

"Hacemos un llamado a las autoridades a reconsiderar esta decisión, entendiendo que la labor que realizamos no sólo resguarda parte fundamental de la historia de Chile, sino que también aporta al debate público, al fortalecimiento de la democracia y al acceso equitativo a la cultura", finalizaron.

Reacciones en el Congreso

Sobre el rechazo a este financiamiento, el diputado y ahora senador electo Andrés Longton (RN) dijo que "lo de la Fundación Salvador Allende es una buena noticia, porque a propósito de la comisión investigadora de la fallida compra de la casa del expresidente Allende se revelaron que casi el 90 por ciento de esas platas se usaban en sueldos".

El diputado Raúl Soto (PPD) planteó que "a pesar de los escollos, como son justamente los sitios de memoria, creo que el resultado es positivo y yo valoro el esfuerzo que se ha hecho, tanto por el oficialismo, el gobierno y también por una parte de la oposición, para alcanzar esos acuerdos y me refiero a aquellos que dieron su voto positivo desde Chile Vamos para que Chile no se quede sin presupuesto, por ejemplo en seguridad".

En un ámbito más general, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, destacó que "en un momento se decía que la Ley de Presupuestos no se iba a aprobar, nos habían rechazado todas las partidas, pero eso se fue normalizando y finalmente logramos aprobarlo y eso habla de que el diálogo sirve y que los acuerdos sirven para mejorar las cosas, y eso es destacable, y valoramos que se haya cambiado el escenario de conversación y el diálogo y la responsabilidad ha primado".

"Lo único que quedó sin financiamiento es el caso de la Fundación Salvador Allende, se repusieron los sitios de memoria, el presupuesto del Injuv, se fortalecieron también las tareas de educación, también de salud y tenemos hoy día una buena Ley de Presupuestos para aplicar e implementar el año 2026, al gobierno que le toque implementarla", aseveró.