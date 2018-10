Hacienda respondió a Montes por críticas a Presupuesto: Una cosa es que a él no le calcen

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, contestó a las críticas del presidente del Senado, Carlos Montes (PS), respecto al Presupuesto 2019.

El senador aseguró durante la exposición en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos que las cifras del proyecto elaborado por el Gobierno y presentado ante el Congreso, no dan para decir que se expanda el gasto en un 3,2 por ciento.

El ministro Larraín contestó a los cuestionamientos de Montes y aseguró que "no es que no calcen. Una cosa es que a él no le calcen y otra que no calcen".

"Tiene todo el derecho de expresar sus preguntas y yo le contesté acá que el aumento de 3,2 es respecto de la ley anterior más el reajuste del sector público en que se producen diferencias entre lo que está considerado para el reajuste y el reajuste efectivo más las leyes especiales que tienen efectos en gastos del 2018 y también considerando las medidas de contención de gastos", explicó

"El director de Presupuestos va a mostrar exactamente que cuando uno hace el cálculo de esta manera le da el 3,2", agregó.

Este miércoles continúan las exposiciones en la Comisión Especial Mixta donde expondrá el director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, para entregar el informe de finanzas públicas.