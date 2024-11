Marcel critica inclusión de test de drogas en Presupuesto 2025: No es el mecanismo idóneo

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, expuso en Cooperativa sus fundamentos para hacer reserva de constitucionalidad por la indicación aprobada este martes por la Cámara dentro del Presupuesto 2025, que establece que el Presidente y su gabinete se sometan semestralmente a un control de consumo de sustancias o drogas estupefacientes y sicotrópicas ilegales.

El secretario de Estado partió por recordar que "la discusión del Presupuesto se enmarca en una institucionalidad -la que emana desde la Constitución- que establece que hay ciertas materias fiscales que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Al mismo tiempo, también hay normas para la Ley de Presupuesto que son comunes a otras leyes, (como) que en una ley no se pueden introducir cosas que son ajenas al marco original, al propósito de esa ley".

"Muchas veces se plantean indicaciones por parte de los parlamentarios que se refieren a temas que son atendibles, necesarios, etcétera, pero que no son de iniciativa parlamentaria, o que no corresponden al proyecto sobre el cual se está haciendo la indicación, y a eso nos referimos ayer", planteó en El Diario de Cooperativa.

Un caso similar dentro de la misma tramitación es que "se han hecho indicaciones para subirle el sueldo a los Carabineros, pero no es que el Ejecutivo no quiera hacerlo: es que no es materia de iniciativa de los parlamentarios, sino que del Ejecutivo".

Es decir, "si se quiere legislar sobre el tema de los test de drogas, hay que buscar un mecanismo idóneo para hacerlo. Además, recordemos que la Ley de Presupuesto tiene una vigencia solamente de un año, entonces no podemos transformar al Presupuesto en una especie de ley universal, sobre casi cualquier cosa durante un año", argumentó.

"Tenemos que mantener una cierta racionalidad en el proceso legislativo, y no me cabe duda de que si hay interés y voluntad en que se apliquen test de drogas para tal o cual sector, para los que ejercen tales o cuales cargos, se va a encontrar un mecanismo más idóneo para hacerlo que la glosa de la Presidencia de la República, que se refiere fundamentalmente al funcionamiento de La Moneda, o de las giras a regiones que hace el Presidente", profundizó Marcel.

La reserva de constitucionalidad anunciada ayer implica que, de llegar a ser aprobada esta indicación en la ley, el Ejecutivo acudirá al Tribunal Constitucional.

"Hemos tenido cifras decepcionantes en poco tiempo"

Tras la variación de 1% del IPC de octubre, y del crecimiento nulo de septiembre, Marcel reafirmó que "hemos tenido algunas cifras decepcionantes que se han juntado en un periodo corto de tiempo, pero uno siempre tiene que ser capaz de ir más allá del corto plazo: ser capaz de dilucidar a partir de ahí qué es lo que eso nos está diciendo respecto de la dinámica de la inflación, o de la actividad económica".

El responsable de la billetera fiscal recordó que en el IPC del mes anterior incidieron mayormente las cuentas de la luz y algunos alimentos, mientras que "la inflación subyacente, que es un indicador alternativo que tiene el Banco Central, tuvo una variación considerablemente más acotada, de 0,4%".

"Lo que es más complejo desde el punto de vista de inflación, y que requiere una respuesta de política pública, es cuando aumenta porque la demanda está disparada y es insostenible (...) pero cuando son estos factores de oferta, sobre todo cuando es un precio en particular que se dispara de manera puntual, eso no debería cambiar significativamente nuestras perspectivas para la inflación a 12 o 24 meses, y ese es el horizonte que analiza el Banco Central en particular", matizó.

En cuanto a las causas del magro Imacec de septiembre, apuntó que "tuvimos la particularidad de que se agregó un feriado a las Fiestas Patrias" por primera vez desde 2017, mas "es difícil determinar cuánto se debe a esto: normalmente sería algo menos, pero no es fácil aquilatarlo".

Otros factores de especial preocupación para el ministro son "las condiciones financieras, que han sido muy estrechas y restrictivas durante mucho tiempo, y eso afecta a la larga a algunos sectores, como el de la construcción, entonces también hay que tenerlo presente". Asimismo, "ahora surge un ruido externo, que viene de los resultados de la elección en Estados Unidos, que tendremos que ver cuánto incide a más largo plazo".