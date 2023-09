Marcel defendió aumento del gasto y negó "segundas intenciones" tributarias

Ante cuestionamientos del empresariado, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió este viernes el aumento del gasto público del 3,5% para 2024, contemplado en el proyecto de Ley de Presupuestos que presentó anoche el Presidente Gabriel Boric en cadena nacional y que será ingresado hoy al Congreso.

"Estamos actuando 100% dentro de lo que son las reglas de la política fiscal, y en este caso afortunadamente nos está permitiendo una expansión de los ingresos estructurales y del gasto algo mayor", dijo el jefe de la billetera pública en entrevista con El Diario de Cooperativa.

El expresidente del Banco Central explicó que el proyecto dará "un empuje" a la reactivación y se hará cargo de la "seguridad pública, seguridad social y seguridad económica". Deja, además, recursos reservados para leyes que aún deben tramitarse, como el pago de la deuda histórica de los profesores y el aumento de la dotación de fiscales, jueces y policías.

Crecimiento del gasto

Verónica Franco: Partamos despejando una duda que plantea esta mañana el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Ricardo Mewes. El gasto va a crecer más que la economía. Él ve con preocupación que esto pueda presionar futuros aumentos de impuestos y sabemos que para eso no hay total disposición entre los empresarios ni entre la derecha. ¿Va a ser así? ¿Cómo se explica este mayor crecimiento del gasto que de la economía?

Como sabemos, la política fiscal desde hace ya más de 20 años se formula sobre la base de esta regla de balance estructural y, por lo tanto, lo que importa para efectos de determinar el crecimiento del gasto es el crecimiento de los ingresos estructurales, más allá de lo que determina el ciclo. Los ingresos estructurales aumentan, en primer lugar, porque aumenta el producto tendencial, el comité de expertos que se convoca estableció que crecería del orden del 2,4% para el próximo año, el peso del cobre de largo plazo, que se incrementó respecto del año anterior, y a eso hay que agregarle tres cosas: primero, el aumento estructural o permanente de los ingresos fiscales producto de la entrada en vigencia del Royalty Minero. Este año 2024 todavía no va a ser el total de lo esperado del Royalty Minero porque hay algunas compañías que todavía tienen invariabilidad tributaria, pero sí va a haber un aumento relevante; en segundo lugar, el aumento de la producción de cobre, porque esto que lo hemos visto decrecer en los últimos años ya está empezando a recuperarse, hay nuevas minas que están entrando en operación, así que vamos a ver aumentos en la producción de cobre; y también, por supuesto, están los ingresos del litio. Entonces, todos esos factores se agregan al crecimiento tendencial para generar un aumento de los ingresos estructurales que es mayor que el crecimiento del producto. Ahora, no sé bien cuál es la relación que ve el señor Mewes entre esto y el pacto fiscal.

La verdad es que el pacto fiscal está actuando muy bien. Ayer tuvimos dos reuniones bien productivas, así que yo creo que estamos actuando 100% dentro de lo que son las reglas de la política fiscal, y en este caso afortunadamente nos está permitiendo una expansión de los ingresos estructurales y del gasto algo mayor.

Rodrigo Vergara: La aprensión en la práctica tiene que ver, primero, con una eventual presión inflacionaria; segundo, que se está confiando la reactivación económica al presupuesto y eso puede generar falsas expectativas, han dicho en el empresariado y también en sectores de la derecha; y que se podría, por tanto, con esa necesidad, presionar un futuro aumento de impuestos, y sabemos que ahí no hay agua en la piscina...

Mire, los aumentos de impuestos no son la medida de todas las cosas que ocurren en la economía, en todas las decisiones que se toman de política económica. Puede ser que haya gente que esté preocupada o que tenga alguna resistencia especial al tema, pero la verdad es que el Presupuesto para lo que se hace es para asignar recursos para los temas que son prioritarios del país. En este caso lo que queremos hacer es avanzar en todos los temas de seguridad en torno a los cuales hemos estado trabajando: seguridad pública, seguridad social y seguridad económica. Estamos dejando atrás todo este periodo de gran incertidumbre, de gran volatilidad y de inflación que marcó tanto nuestra economía durante cuatro años, entonces este es un Presupuesto que mira bastante hacia adelante, pero no lo mira con segundas intenciones. El Presupuesto hay que leerlo por lo que es, no por lo que se cree que alguien quiso hacer.

Rodrigo Vergara: Se ha anunciado un Presupuesto reactivador, ¿con qué énfasis, ministro?

Bueno, en primer lugar, es un Presupuesto que va a ocurrir en conjunto con la reactivación. La actividad económica ya ha comenzado a recuperarse, lo va a seguir haciendo durante lo que queda de este año y con mayor razón en el 2024. Estamos proyectando un crecimiento del 2,5% para el próximo año. Eso va a significar no solo más actividad; va a significar más empleos, va a significar la creación de 100.000 empleos en la economía. Y a eso el Presupuesto lo que le agrega es este énfasis, por ejemplo, en vivienda. La construcción es una actividad intensiva en la generación de empleo y ha estado muy deprimida desde hace ya tiempo, pero con este empuje y algunas otras medidas que vamos a estar adoptando, esperamos darle un empuje definitivo para salir de esta situación más deprimida en la que ha estado. También tenemos más recursos para municipios, para regiones, para proyectos de desarrollo y todo eso también nos va a ayudar a generar más empleo.

Seguridad y salud

Verónica Franco: Ministro, sabemos que el énfasis de este Presupuesto está en seguridad, en salud, en educación, en vivienda, en emergencias, en cuidados. ¿En seguridad los recursos son principalmente para las policías?

Son tanto para las policías como para la Administración de Justicia, particularmente para el Ministerio Público, y para el sistema carcelario. Ahora, esto es lo que estamos recogiendo de lo que ya está legislado. Adicionalmente a esto, vamos a tener durante los próximos meses también propuestas de legislación para fortalecer tanto al Ministerio Público como el Poder Judicial, con más fiscales, con más jueces. Eso no está incorporado todavía en los presupuestos de las instituciones correspondientes porque es algo que se tiene que legislar, pero tiene sus recursos reservados para ese propósito. Y en el caso de las policías también estamos con un aumento en el número de carabineros, la formación también de personal de Investigaciones y equipamiento y entrenamiento para que las policías no solo estén presentes, sino que sean más efectivas en la persecución del delito.

Verónica Franco: Dentro del 8,1% que va a salud, el Presidente hablaba particularmente anoche de contrataciones y de 6.000 contrataciones. ¿Estamos hablando de los funcionarios Covid que estaban quedando sin trabajo una vez terminada la alerta sanitaria y que lo tiene al Ministerio de Salud con un paro ad portas la próxima semana?

Los aumentos de dotación en el caso de salud tienen que ver con la entrada en operación de nuevos hospitales, con la ampliación de programas, con la reducción de listas de espera. Eso requiere, por supuesto, personal. El efecto de la salud es muy intensivo en profesionales de la salud y eso va a permitir absorber a las personas que todavía están con estos honorarios Covid para que pasen a incorporarse de manera más permanente a lo que es la gestión del Ministerio de Salud, no dependiendo de una pandemia, sino que para fortalecer su servicio.

Deuda histórica de los profesores

Verónica Franco: Y en materia de educación, dentro de los recursos que hay, ¿hay algo para el pago de deuda histórica y algo para CAE?

El Presupuesto, como lo explicaba antes, lo que tiene que reflejar es la legislación que está actualmente vigente. Sin perjuicio de eso, en el Presupuesto se reservan recursos para legislación que va a entrar en vigencia en el curso del año. En el caso de la deuda histórica, hay una negociación que está en marcha entre el Ministerio de Educación y los representantes de los profesores. Creo que se ha ido avanzando en esa materia, particularmente estableciendo una prioridad para los profesores de mayor edad que están en esta situación de la llamada deuda histórica, es decir, profesores que estaban en el sistema en el año 81. Y una vez que ya se lleguen a esos acuerdos, se legisle, entonces van a estar esos recursos para financiar esa medida.

Rodrigo Vergara: O sea, eventualmente, ¿sí podrían estar contemplados, previendo esos pagos para los primeros bonos en los casos más urgentes?

Exactamente.

Caso convenios y defensa de directora de Presupuestos

Rodrigo Vergara: Y respecto a las transferencias directas, usted sabe que el caso convenios ya está anticipando un duro debate para lo que va a ser esta tramitación del proyecto de presupuesto. Se ha dicho que se van a aumentar básicamente los controles, pero también ha trascendido que va a haber un coto, un parelé para que casos como el de Democracia Viva en el norte no se repitan. ¿Se van a repetir esos casos o aquí se le pone un muro para que eso no ocurra?

Mientras algunos han estado debatiendo, nosotros hemos estado trabajando durante todo este tiempo para identificar todas las áreas, todas las normas que no eran suficientemente claras para limitar este tipo de abuso. Nosotros hemos estado siguiendo muy de cerca lo que fue el trabajo de la Comisión Jaraquemada, que se convocó precisamente para identificar medidas para evitar este tipo de situaciones y la estamos recogiendo en la Ley del Presupuesto a través, en primer lugar, del articulado, es decir, con normas de carácter general sobre convenios y transferencias a instituciones privadas sin fines de lucro, y, por otro lado, en todas las glosas que están en los distintos ministerios y servicios que tienen que ver con esto y que en muchos casos establecían excepciones a normas generales. Ahora vamos a reforzar las normas generales, vamos a reducir drásticamente las excepciones y, por lo tanto, vamos a reflejar en esta Ley de Presupuesto justamente aquello que la comisión que se convocó para este efecto recomendó hacer. Eso luego va a servir de base para la legislación más permanente que hay que generar, que también lo recomendó la comisión.

Por supuesto, hay otras recomendaciones que ellos hicieron que no son propias de la Ley de Presupuesto, pero sí de proyectos de ley que ayer mencionó el ministro Elizalde, la institucionalización del Consejo de Autoridad Interna y varias otras medidas adicionales. Así que vamos a tener muchos cambios. Pensemos que en el caso de las glosas de Presupuesto se han incorporado más de 500 cambios y lo que esperamos es encontrar en los parlamentarios la receptividad para ir incorporando eso en la ley definitiva, porque este proyecto es Ley de Presupuesto. El definitivo tiene que ser aprobado por los parlamentarios.

Rodrigo Vergara: "Reducir drásticamente las excepciones", dice usted. ¿Eso es reducir al mínimo los tratos directos?

Sí. Nosotros ya en la Ley de Presupuesto 2023 ya los habíamos restringido de manera muy significativa y eso, de hecho, se ha traducido en que los convenios con instituciones privadas y sin fines de lucro se han reducido mucho este año respecto del año anterior, pero ahora se están reforzando todas las normas de transparencia y de restringir a un mínimo cualquier tipo de trato directo y siempre incorporar un principio de concursabilidad y de transparencia.

Rodrigo Vergara: Ministro, ha habido críticas a la directora de Presupuestos, que usted dice es la mejor de la historia desde que se recuperó la democracia, incluso por sobre su gestión. ¿Sigue ella en el cargo pese a cualquier petición de la derecha?

La directora de Presupuestos ha seguido haciendo su trabajo. Es muy importante el rol del director o la directora de Presupuestos en lo que es la formulación del Presupuesto y luego en la discusión del mismo y, por lo demás, todas las imputaciones, lo que se supuso que había ocurrido en la discusión del Presupuesto anterior, se han aclarado hasta con mucho detalle tanto en comisiones del Congreso como en la sala hace dos días.

Necesitamos una directora de Presupuestos que pueda seguir conduciendo este proceso. El Presupuesto es como un avión que ha estado hasta el momento preparándose para partir, ahora está a punto de despegar y no vamos a dejar que por razones políticas se quite el piloto de ese avión, que en este caso es la directora de Presupuestos.

Verónica Franco: ¿Prevé una discusión difícil del Presupuesto en el Congreso, como dice el senador Lagos Weber? Considerando lo que plantea el presidente del Senado, que, si no hay convencimiento de toda la ciudadanía que se están gastando bien los recursos, se pierde la moral tributaria.

Bueno, por supuesto que es muy importante para muchas cosas, pero sobre todo para la confianza en las instituciones públicas y la confianza en las prestaciones que entrega el Estado, que haya la mayor transparencia y que se erradique toda fuente de potencial corrupción. Así que, nuevamente, el tema tributario no es la medida de todas las cosas. Tener mayor transparencia en el Presupuesto es esencial para la confianza del público, especialmente para las personas que dependen de los apoyos del Estado: las personas de mayor edad, los niños, las salas cunas, las mamás. Así que, sin duda, es nuestra obligación.

Dólar

Verónica Franco: ¿Le preocupa de alguna manera, en el marco de toda esta discusión, el alza del dólar, que lleva tanto rato rondando los 900 pesos y que ya lo supera?

El tipo de cambio está respondiendo a fenómenos de carácter más global, que tienen que ver con la situación de la economía de Estados Unidos en particular. El hecho de que la política monetaria en Estados Unidos está siendo muy restrictiva para reducir la inflación. El presidente de la Reserva Federal ha dicho que todavía quedaría algún aumento de tasas adicionales en el futuro y eso hace que el dólar se aprecie respecto de muchas otras monedas en el mundo, especialmente respecto de monedas de países en los cuales ya se ha superado esa situación inflacionaria y más bien las tasas de interés están bajando, como es el caso nuestro. Así que es un fenómeno que tiene que ver con ese contexto económico de carácter más global.

Por ser un fenómeno externo tiende a tener un impacto algo menor sobre los precios domésticos, pero cualquier efecto que haya va a ser un efecto necesariamente transitorio en la política. En Chile, afortunadamente, nuestra economía no está dolarizada. Entonces lo que tenemos que preocuparnos es de que funcionen los mecanismos de estabilización de precios en aquellos temas en los cuales incide más directamente el tipo de cambio, como es el caso de los combustibles. El mecanismo de estabilización de precios de los combustibles está funcionando, está amortiguando las presiones de precios que vienen tanto del dólar como de los precios internacionales de los combustibles y eso va seguir actuando.

Pensiones

Rodrigo Vergara: Anoche el Presidente también habló de las pensiones, de un diálogo político que tiene que llegar a un puerto de alguna manera, de una vez por todas. ¿Cómo se destraba la conversación? Porque el Gobierno ya ha avanzado en 4,2%, está a la espera de las indicaciones que lleva adelante la ministra Jara a la reforma, pero la derecha dice que no se baja del 6% íntegro a la cotización individual. ¿Será el 3,3% una buena salida?

Yo creo que las reformas, sobre todo de la importancia que tiene la reforma previsional, se logran con diálogo y se logran con buena disposición de todas las partes involucradas. Nosotros hemos seguido en ese proceso de diálogo, se ha dado una señal bastante elocuente con esta fórmula alternativa para el destino de la cotización adicional de los empleadores. Tenemos que acordarnos que esta es una cotización de los empleadores, de paso. Y la verdad es que vemos con un poco más de optimismo este proceso. Vemos que hay otros temas en los cuales creo que se han ido abriendo también alternativas: los temas relacionados con la desintegración vertical de la industria, el tema de la gestión de las inversiones por parte de las instituciones públicas. Así que yo creo que quizás, aunque no se note tanto a nivel de opinión pública o de las declaraciones que se hacen, creo que de a poco se va abriendo un camino. Ahora, para eso es mejor no adelantar mucho los pasos, tener las conversaciones y esperar que podamos llegar al momento en el cual, con el conjunto del sistema político, podamos darle una buena noticia a las chilenas y chilenos. Ahora, eso se junta inevitablemente también con los temas de pacto fiscal, porque especialmente el aumento de la Pensión Garantizada Universal y el costo que tiene para el Estado el aumento de las cotizaciones de los empleadores tienen que tener un financiamiento permanente.

Rodrigo Vergara: A su juicio, ¿se contamina el tema previsional con el debate en el Consejo Constitucional, por ejemplo, en materia de libertad de elección?

Yo creo que no, porque el tema de libertad de elección nunca ha estado en cuestión. El tema de propiedad de los fondos de pensiones tampoco, de la inexpropiabilidad. Nada de eso ha estado en cuestión. De hecho, recordemos que el Gobierno en su momento presentó un proyecto para garantizar precisamente eso.

Luksic

Verónica Franco: Ayer se conoció la decisión de Andrónico Luksic, uno de los hombres más ricos y poderosos del país, de renunciar a los directorios de sus empresas. ¿Es el fin de una era? ¿Hay algún efecto que usted prevé en el mercado por aquello?

Los mercados siempre son difíciles de predecir, pero en este caso siempre estamos hablando del líder de un conglomerado económico importante en el país. Los conglomerados económicos tienen su estructura, no dependen de una sola persona. Andrónico Luksic ha sido un empresario muy destacado durante muchos años y por supuesto tiene también derecho a decidir en qué momento quiere dedicarle más tiempo a su vida personal. Así que la verdad es que no vemos mayor problema. Antofagasta Minerals, en particular, es una empresa que tiene inversiones muy importantes en preparación. Las otras empresas de ese grupo, varias de ellas, también tienen proyectos de inversión significativos, así que esperamos que sigan contribuyendo al crecimiento de la economía y al desarrollo de los sectores en los cuales ellos trabajan.