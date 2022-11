Ministra Tohá criticó rechazo a Presupuesto de Seguridad: "Las bandas criminales están celebrando"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, condenó el rechazo a la partida presupuestaria asociada a seguridad y sostuvo que "las bandas de crimen organizado estaban celebrando" tras la votación.

Ayer martes la Cámara Baja rechazó glosa presupuestaria no permanente del Ministerio del Interior, debido a que, según parlamentarios en contra, el aumento es insuficiente.

"Cuesta comprender que se rechace el presupuesto más robusto que se ha presentado en mucho tiempo en materia de seguridad. Con la seguridad no se juega, es un tema demasiado sensible", lamentó Tohá.

"Nos parece, además, que no es el camino; especialmente si a uno le interesa la seguridad, no parece que lo de ayer haya sido un paso en esa dirección. Me imagino que ayer en la noche las bandas de crimen organizado estaban celebrando", fustigó la titular de Interior.

"AUMENTO INSUFICIENTE"

El jefe de bancada de la DC, Eric Aedo, comentó que la "minsitra del Interior no tiene la suficiente información y hace esas declaraciones que me parecen destempladas".

"Cuando rechazamos algunas de estas partidas, lo explicamos con bastante claridad. Esperamos un aumento mucho más robusto en los recursos a los Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, simplemente porque son absolutamente insuficientes. Reemplaza lo mismo que hay, que no solo es insuficiente, sino que no proteje la vida de Carabineros ni de la gente de la PDI", explicó el parlamentario de la falange.

"Si la ministra del Interior está tan preocupada del crimen, yo le pediría a la ministra que se aboque a aplicar la ley de Aula Segura que, lo ha dicho la propia Corte Suprema, el Gobierno no está aplicando", enfatizó Aedo.

En la misma línea, el parlamentario Juan Antonio Coloma (UDI) manifestó que el "crimen organizado está celebrando que el Gobierno aún no haya entregado su propuesta para enfrentarlos".

"Ministra... no ocupe frases rimbombantes, ponga la plata, ponga la acción y pongan mano dura para perseguir el crimen organizado", agregó el diputado gremialista.