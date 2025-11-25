Síguenos:
Tópicos: Economía | Presupuesto

Presupuesto: Cámara Baja despachó a comisión mixta más del 90% del proyecto aprobado

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El tercer trámite legislativo terminó con siete enmiendas del Senado a ser revisadas por ambas corporaciones, incluidas el Congreso, Seguridad Pública y Desarrollo Social.

En el caso del Ministerio de las Culturas, se despachó el financiamiento a sitios de memoria, pero no el de la Fundación Salvador Allende.

 ATON (Referencial)
La Cámara de Diputadas y Diputados despachó esta tarde a comisión mixta el proyecto de Presupuesto 2026 con la mayoría de las partidas aprobadas como Educación, Salud, Trabajo y Vivienda, mientras falta revisar algunos capítulos.

En concreto, se va a comisión mixta el presupuesto del Congreso Nacional, donde está la discusión sobre las asignaciones a los expresidentes, y la partida del Ministerio de Seguridad Pública en su totalidad.

Asimismo, en el Ministerio de Desarrollo Social será revisado el programa de financiamiento del Instituto de la Juventud, mientras que el programa de apoyo a la identidad de género quedó definitivamente sin financiamiento.

En cuanto al Ministerio de las Culturas, loa Patrimonios y las Artes, fue despacho a comisión mixta el programa Sitios de Memoria y la asignación de la Corporación de expresos políticos de Pisagua, la Casa de la Memoria José Domingo Cañas, la Corporación Estacional Nacional Memoria Nacional.

La Cámara no aceptó que el Senado haya dejado sin presupuesto a estos sitios de memoria. Sin embargo, si aprobó dejar definitivamente sin financiamiento a la Fundación Salvador Allende.

En total, son siete enmiendas del Senado al articulado del proyecto que deberán ser vistas en comisión mixta.

Se espera que la comisión mixta despache el proyecto esta semana, entre el miércoles y jueves.

