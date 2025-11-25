Presupuesto: Cámara Baja despachó a comisión mixta más del 90% del proyecto aprobado

La Cámara de Diputadas y Diputados despachó esta tarde a comisión mixta el proyecto de Presupuesto 2026 con la mayoría de las partidas aprobadas como Educación, Salud, Trabajo y Vivienda, mientras falta revisar algunos capítulos.

En concreto, se va a comisión mixta el presupuesto del Congreso Nacional, donde está la discusión sobre las asignaciones a los expresidentes, y la partida del Ministerio de Seguridad Pública en su totalidad.

Asimismo, en el Ministerio de Desarrollo Social será revisado el programa de financiamiento del Instituto de la Juventud, mientras que el programa de apoyo a la identidad de género quedó definitivamente sin financiamiento.

En cuanto al Ministerio de las Culturas, loa Patrimonios y las Artes, fue despacho a comisión mixta el programa Sitios de Memoria y la asignación de la Corporación de expresos políticos de Pisagua, la Casa de la Memoria José Domingo Cañas, la Corporación Estacional Nacional Memoria Nacional.

La Cámara no aceptó que el Senado haya dejado sin presupuesto a estos sitios de memoria. Sin embargo, si aprobó dejar definitivamente sin financiamiento a la Fundación Salvador Allende.

En total, son siete enmiendas del Senado al articulado del proyecto que deberán ser vistas en comisión mixta.

Se espera que la comisión mixta despache el proyecto esta semana, entre el miércoles y jueves.